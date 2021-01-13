Составлен список лекарств, противопоказанных при лечении коронавируса

Составлен список медицинских препаратов, которые не следует применять во время заболевания COVID-19, сообщает портал Yahoo life со ссылкой на доктора медицинских наук из Цинциннати Джошуа Шаффцина.

Прежде всего, необходимо отказаться от приема антидиарейных препаратов с лоперамидом, так как они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления. Лучше всего не препятствовать естественному процессу организма и продолжать пить воду.

Также доктор не советует использовать ингалятор - если нет астмы, они скорее навредят организму. А любой препарат, содержащий фенилэфрин, опасен при болезнях сердца - данное действующее вещество входит в состав многих назальных спреев.

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Тем временем, имунная прослойка для победы над пандемией коронавируса в России может сформироваться уже осенью 2021 года, но для этого необходимо произвести достаточное количество вакцины. Об этом рассказал заместитель главврача Талдомской центральной районной больницы, инфекционист Сергей Рябов.

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ФОТО: pixabay.com
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