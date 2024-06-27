Без гламурных терминов: Депутат Буцкая о том, с чего начинать борьбу с child-free
Необходимо на законодательном уровне отказаться от понятия child-free и использовать вместо него формулировку «отказ от рождения детей», сказала НСН Татьяна Буцкая.
Первым шагом на пути борьбы с идеологией child-free должен быть отказ от самого этого термина — необходимо использовать вызывающий более негативную реакцию вариант «отказ от рождения детей». Об этом НСН заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Замминистра юстиции Всеволод Вуколов ранее заявил, что в России разрабатывается законопроект, запрещающий идеологию child-free (отказ от детей). Буцкая отметила, что в первую очередь необходимо отказаться от использования самого термина.
«Что именно будет запрещено, мы узнаем, когда увидим текст законопроекта. Тогда уже можно будет конкретно обсуждать факты, которые там будут изложены. У нас в комитете есть соответствующий законопроект, над которым уже год идет работа, но она не завершена. Сегодня поступило предложение от Минюста. Самое главное, что мы услышали сегодня — это тема, над которой ведется работа. Даже если вместо гламурного и непонятного child-free просто сказать “отказ от рождения детей”, то это приобретает совсем иной, более негативный окрас. Как минимум надо переводить такие термины на русский язык, чтобы было понятно, что конкретно мы имеем в виду», — сказала Буцкая.
Ранее Вуколов предложил прописать в толковом словаре русского языка понятие «традиционные ценности».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эстония пообещала ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП
- Три населенных пункта в Белгородской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ
- Евросоюз пообещал помогать только проевропейской Украине
- В результате обстрела Белгородской области пострадал водитель сельхозпредприятия
- СМИ: у экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко прошли обыски
- Во Фрязино после пожара ищут пропавшего кота
- Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Боливии
- Российский спутник «Ресурс-П» распался на околоземной орбите
- В Севастополе владельцев частных объектов обяжут пускать людей во время тревоги
- В Кремле анонсировали подготовку визита президента Палестины Аббаса в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru