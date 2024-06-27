Без гламурных терминов: Депутат Буцкая о том, с чего начинать борьбу с child-free

Первым шагом на пути борьбы с идеологией child-free должен быть отказ от самого этого термина — необходимо использовать вызывающий более негативную реакцию вариант «отказ от рождения детей». Об этом НСН заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Замминистра юстиции Всеволод Вуколов ранее заявил, что в России разрабатывается законопроект, запрещающий идеологию child-free (отказ от детей). Буцкая отметила, что в первую очередь необходимо отказаться от использования самого термина.