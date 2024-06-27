Минюст предложил закрепить в толковом словаре понятие «традиционные ценности»
27 июня 202414:20
В России предложили прописать в толковом словаре русского языка понятие «традиционные ценности», передает ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции РФ Всеволода Вуколова.
По его словам, работа над этим уже ведется, к ней привлекли ученых. Вуколов также отметил, что с понятиями традиционных ценностей необходимо определиться.
Ранее в Минюсте России сообщили, что в России ведется разработка законопроекта, запрещающего идеологию чайлдфри, отмечает RT. По словам Вуколова, чайлдфри является идеологией экстремистской направленности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru