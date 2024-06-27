Минюст предложил закрепить в толковом словаре понятие «традиционные ценности»

По его словам, работа над этим уже ведется, к ней привлекли ученых. Вуколов также отметил, что с понятиями традиционных ценностей необходимо определиться.

Ранее в Минюсте России сообщили, что в России ведется разработка законопроекта, запрещающего идеологию чайлдфри, отмечает RT. По словам Вуколова, чайлдфри является идеологией экстремистской направленности.

