Минюст предложил закрепить в толковом словаре понятие «традиционные ценности»

В России предложили прописать в толковом словаре русского языка понятие «традиционные ценности», передает ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции РФ Всеволода Вуколова.

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По его словам, работа над этим уже ведется, к ней привлекли ученых. Вуколов также отметил, что с понятиями традиционных ценностей необходимо определиться.

Ранее в Минюсте России сообщили, что в России ведется разработка законопроекта, запрещающего идеологию чайлдфри, отмечает RT. По словам Вуколова, чайлдфри является идеологией экстремистской направленности.

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ФОТО: РИА Новости
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