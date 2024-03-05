Психолог Деулин заявил о необходимости ввести налог на отсутствие детей
Субкультура чайлдфри, то есть сознательный отказ от рождения детей, является огромной угрозой традиционным ценностям в России. Как пишет Газета.Ru, такое заявление сделал декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин.
По его словам, подобное поведение не способствует увеличению уровня рождаемости в стране, поэтому следует противостоять чайлдфри помощью налога на отсутствие детей, как это было в СССР.
Он также отметил, что также необходимо использовать психолого-педагогический инструментарий, чтобы «повысить привлекательность семьи, рождаемости и воспитания детей».
«Молодежи необходимо объяснять ценность семейных отношений, демонстрировать правильный пример», – указал Деулин.
Эксперт добавил, что в этом деле неприемлемо устраивать охоту на ведьм, а также составлять директивные планы по деторождению.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал признать экстремистским и запретить в РФ движение чайлдфри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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