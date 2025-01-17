СМИ: Россияне стали вдвое чаще сдерживать данные коллекторам обещания
Средняя доля сдержанных обещаний, которые россияне давали коллекторам, по итогу 2024 года выросла более чем вдвое к показателям 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александра Васильева.
Уточняется, что на данный момент число сдержанный обещаний данных коллекторам превышает 30%. Это является очень хорошим показателем, подчеркнул Васильев.
По словам эксперта, тенденция объясняется ростом доходов населения и также подтверждает популяризацию досудебного взыскания, и применения технологий, устанавливающих платеж, комфортный для клиента.
Ранее финансовый советник Инна Балыкина рассказала «Радиоточке НСН», что доля россиян, которые владеют финансовой грамотностью, на сегодняшний день составляет 70%, в основном это семейные люди старше 35 лет с высшим образованием.
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