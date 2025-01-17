СМИ: Россияне стали вдвое чаще сдерживать данные коллекторам обещания

Средняя доля сдержанных обещаний, которые россияне давали коллекторам, по итогу 2024 года выросла более чем вдвое к показателям 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александра Васильева.

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Уточняется, что на данный момент число сдержанный обещаний данных коллекторам превышает 30%. Это является очень хорошим показателем, подчеркнул Васильев.

По словам эксперта, тенденция объясняется ростом доходов населения и также подтверждает популяризацию досудебного взыскания, и применения технологий, устанавливающих платеж, комфортный для клиента.

Ранее финансовый советник Инна Балыкина рассказала «Радиоточке НСН», что доля россиян, которые владеют финансовой грамотностью, на сегодняшний день составляет 70%, в основном это семейные люди старше 35 лет с высшим образованием.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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