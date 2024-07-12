«Без блата и коррупции»: В России подвели итоги ЕГЭ на фоне пророчеств об отмене
В России подвели, возможно, последние итоги ЕГЭ в нынешнем формате, Госдума рассмотрит законопроект о его отмене уже в октябре. В таком случае к 2025 году ученикам предложат новый вариант проверки знаний.
В России подвели итоги ЕГЭ 2024 года по регионам на фоне заявлений властей о необходимости и готовности «что-то менять» в формате итоговых экзаменов уже в ближайшее время.
ЕГЭ ЗА 300
Так, по результатам ЕГЭ Москва стала лучшим регионом, на втором месте – Московская область, далее следуют Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Тульская область, пишет ТАСС.
В этом году сразу 20 регионов могут похвастаться учениками, которые набрали 300 баллов за три экзамена. В Москве таких ребят оказалось 14, в Подмосковье – 4, по два выпускника из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тульской, Тюменской и Нижегородской областей. Один круглый отличник в плане ЕГЭ был также и в ДНР, где сегодня выпускники могут выбрать такой формат сдачи экзамена добровольно.
При этом только один школьник в России получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам в основной период.
Не исключено, что итоги экзамена в таком формате подводятся в последний раз, так как все чаще депутаты и общественные деятели требуют внести правки в нашумевший формат проверки знаний.
Мнения по данному вопросу традиционно расходятся, сторонники отмены ЕГЭ указывают на ограниченность такой схемы, а оппоненты напоминают, что до ЕГЭ в вузах процветала коррупция.
ДЕПУТАТОВ ПОПРОСИЛИ КОНКРЕТНО
Так, 25 июня Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.
«Мы написали письмо, вчера отправили всем депутатам, которые так или иначе высказывались в адрес экзамена. Мы в очередной раз напишем письмо, чтобы они дали свои конструктивные или предметные замечания, а не просто давать отмену. Даже если отмену, не просто вернуться к старой системе, а конкретно предложат, какой экзамен они считают правильным, справедливым, комфортным», - объяснил он, намекая на большое количество призывов отменить ЕГЭ.
2 июля стало известно, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ уже в октябре. Зампред комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что, если инициатива будет принята, то она вступит в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.
При этом среди депутатов мнения по поводу отмены ЕГЭ также по-прежнему расходятся.
ЕГЭ позволяет школьникам из регионов на общих основаниях поступать в столичные вузы, вместе с тем экзамен ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж, рассказал в интервью НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«На моей памяти это уже десятый или пятнадцатый законопроект, я в том числе вносил пять подобных инициатив, но в более мягкой концепции. Мы уже предлагали вернуть ЕГЭ в добровольный режим, как это было до 2009 года. Считали такой вариант наиболее мягким, поскольку это не забирает у ребят из провинции возможность через ЕГЭ поступить в столичный вуз. Но до сих пор правительство выступало против таких законопроектов. Ощущение, что даже в политических элитах есть колебания – часть людей склоняется к полной отмене ЕГЭ либо его смягчения. Думаю, в ближайшее время его не отменят, но изменения неизбежны», - объяснил он.
Со своей стороны, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что ЕГЭ нельзя полностью отменять, так как в вузах может возникнуть дичайшая коррупция. По его словам, в целом объективная оценка знаний должна оставаться. Милонов отметил, что необходимо решать, как улучшить ЕГЭ и сделать его менее стрессовым для детей. При этом, по мнению депутата, система, которая была до этого, полностью себя дискредитировала.
ЕГЭ в России появился в ответ на вал коррупции, который захлестнул высшие учебные заведения в 90-е, заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Все помнят, что в университет можно было поступить только по блату. В наше время тоже есть люди, которые хотят поступить по блату, но ЕГЭ не дает им этого сделать», - объяснил он.
При этом депутат Смолин указал на еще два существенных минуса ЕГЭ: «утечка мозгов» и «унижения».
«До половины успешных студентов еще на стадии бакалавриата из ведущих вузов переезжают в другие страны. ЕГЭ работает на то, что московские и питерские вузы превращаются в перевалочные базы, что облегчает утечку умов из России. Считается, что ЕГЭ победило коррупцию. Но цена этой победы – унижение достоинства ребят, которое мы наблюдали последнее время», - подытожил Смолин.
Ранее СМИ сообщали, что школьники Воронежа пожаловались, что их заставляли снимать одежду ради допуска к сдаче ЕГЭ. После появления жалоб со стороны учеников ситуацией заинтересовалась прокуратура. Как сообщил депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко, в школе провели проверку, директор учебного заведения после скандала уволилась.
Более радикальным мнением поделился лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов, который призвал полностью отменить Единый государственный экзамен, так как из-за стресса на ЕГЭ многие девочки «не будут рожать уже никогда из-за гормонального сбоя».
«Пора прекращать издеваться над нашими детьми... Если мы с одной стороны говорим о решении демографической проблемы, а с другой... гробим наших же детей прямо на пороге взрослой жизни», - высказался он.
«ХРЕБЕТ» УЧИТЕЛЕЙ И СТРАХИ УЧЕНИКОВ
Учителя же не видят благоприятных перспектив в случае резкой отмены ЕГЭ. Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что ЕГЭ нуждается в изменениях, поскольку сегодня школьная система нацелена только на подготовку школьников к экзамену, а не на обучение. Однако резкая отмена подобной формы аттестации только усугубит проблему.
«Отношение к ЕГЭ в учительском сообществе весьма различное. С одной стороны, значительная часть учителей и родителей приспособились к экзамену, разумно считают, что любые перемены будут соломинкой, которая переломит хребет всей школе. С другой стороны, часть преподавателей недовольна тем, что фактически все обучение в школе сводится к подготовке, чтобы сдать экзамены. Детей пугают страшным ЕГЭ с восьмого класса», - заявил он.
При этом собеседник НСН пояснил, что полный отказ от ЕГЭ потребует времени, поскольку такие изменения нарушат работу действующей системы.
Сами же выпускники могут «заявить» о своем несогласии с системой только на практике. В последнее время в России растет спрос на колледжи. Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Ирина Швец сообщила, что 65% участников проекта «Профессия будущего» однозначно сказали, что пойдут учиться именно в колледжи.
Сегодня российские школьники все чаще уходят в колледжи после девятого класса из-за страха перед ЕГЭ и дорогим высшим образованием, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с НСН.
«Эта тенденция фиксируется с того момента, когда ЕГЭ ввели. Многие сразу решили, что не пойдут в 10-11 класс. Это и сложный экзамен, и более стрессовый. От него зависит не только поступление в вуз, ты еще и аттестат не получишь, если его не сдашь. А шанс не сдать есть всегда, даже если заниматься, а ты два года уже просидел. Часто общаюсь с учениками, которые не идут в 10 класс из-за страха, страх есть и у родителей учеников. Более того, образование стало дороже, меньше бесплатных мест. Поэтому ребята идут в колледжи», - объяснил он.
Выпускники колледжей должны обучаться в вузах по сокращенной программе, чтобы получить недостающие фундаментальные знания и дальше применять уже полученные практические навыки на предприятиях, заявила ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко «Радиоточке НСН».
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