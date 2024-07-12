«Без блата и коррупции»: В России подвели итоги ЕГЭ на фоне пророчеств об отмене

Мнения по данному вопросу традиционно расходятся, сторонники отмены ЕГЭ указывают на ограниченность такой схемы, а оппоненты напоминают, что до ЕГЭ в вузах процветала коррупция.

ДЕПУТАТОВ ПОПРОСИЛИ КОНКРЕТНО

Так, 25 июня Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Мы написали письмо, вчера отправили всем депутатам, которые так или иначе высказывались в адрес экзамена. Мы в очередной раз напишем письмо, чтобы они дали свои конструктивные или предметные замечания, а не просто давать отмену. Даже если отмену, не просто вернуться к старой системе, а конкретно предложат, какой экзамен они считают правильным, справедливым, комфортным», - объяснил он, намекая на большое количество призывов отменить ЕГЭ.

2 июля стало известно, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ уже в октябре. Зампред комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что, если инициатива будет принята, то она вступит в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

При этом среди депутатов мнения по поводу отмены ЕГЭ также по-прежнему расходятся.

ЕГЭ позволяет школьникам из регионов на общих основаниях поступать в столичные вузы, вместе с тем экзамен ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж, рассказал в интервью НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«На моей памяти это уже десятый или пятнадцатый законопроект, я в том числе вносил пять подобных инициатив, но в более мягкой концепции. Мы уже предлагали вернуть ЕГЭ в добровольный режим, как это было до 2009 года. Считали такой вариант наиболее мягким, поскольку это не забирает у ребят из провинции возможность через ЕГЭ поступить в столичный вуз. Но до сих пор правительство выступало против таких законопроектов. Ощущение, что даже в политических элитах есть колебания – часть людей склоняется к полной отмене ЕГЭ либо его смягчения. Думаю, в ближайшее время его не отменят, но изменения неизбежны», - объяснил он.

Со своей стороны, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что ЕГЭ нельзя полностью отменять, так как в вузах может возникнуть дичайшая коррупция. По его словам, в целом объективная оценка знаний должна оставаться. Милонов отметил, что необходимо решать, как улучшить ЕГЭ и сделать его менее стрессовым для детей. При этом, по мнению депутата, система, которая была до этого, полностью себя дискредитировала.