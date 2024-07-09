Глава Рособрнадзора назвал причину появления ЕГЭ в России

«Все помнят, что в университет можно было поступить только по блату. В наше время тоже есть люди, которые хотят поступить по блату, но ЕГЭ не дает им этого сделать», - сказал он.

По словам Музаева, отменить ЕГЭ можно будет только когда учителям, выпускникам и их родителям будет доступна альтернатива.

Ранее первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре 2024 года. Если инициатива будет принята, то вступит в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года с момента сдачи, напоминает «Радиоточка НСН».

