Глава Рособрнадзора назвал причину появления ЕГЭ в России
ЕГЭ в России появился в ответ на вал коррупции, который захлестнул высшие учебные заведения в 90-е, заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Все помнят, что в университет можно было поступить только по блату. В наше время тоже есть люди, которые хотят поступить по блату, но ЕГЭ не дает им этого сделать», - сказал он.
По словам Музаева, отменить ЕГЭ можно будет только когда учителям, выпускникам и их родителям будет доступна альтернатива.
Ранее первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре 2024 года. Если инициатива будет принята, то вступит в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года с момента сдачи, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru