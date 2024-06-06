«Это унижение»: Депутат Смолин назвал недостатки ЕГЭ
ЕГЭ помог победить коррупцию и упростить поступление в столичные вузы, однако экзамен нуждается в изменениях, сказал НСН депутат Олег Смолин.
ЕГЭ позволяет школьникам из регионов на общих основаниях поступать в столичные вузы, вместе с тем экзамен ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж, рассказал в интервью НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона о замене ЕГЭ традиционными выпускными экзаменами по школьным предметам, сообщает ТАСС. По словам авторов инициативы, подобные изменения повысят уровень знаний выпускников школ. Однако Смолин усомнился, что закон сегодня может быть принят.
«На моей памяти это уже десятый или пятнадцатый законопроект, я в том числе вносил пять подобных инициатив, но в более мягкой концепции. Мы уже предлагали вернуть ЕГЭ в добровольный режим, как это было до 2009 года. Считали такой вариант наиболее мягким, поскольку это не забирает у ребят из провинции возможность через ЕГЭ поступить в столичный вуз. Но до сих пор правительство выступало против таких законопроектов. Ощущение, что даже в политических элитах есть колебания – часть людей склоняется к полной отмене ЕГЭ либо его смягчения. Думаю, в ближайшее время его не отменят, но изменения неизбежны. Я бы поставил свою подпись под этим законом, считаю, что лучше без ЕГЭ. От него, конечно, есть польза, но вреда больше», - заявил он.
Смолин добавил, что ЕГЭ обладает как преимуществами, так и недостатками.
«Основные аргументы о сохранении ЕГЭ хорошо известны – с ним большее число ребят из регионов имеют возможность поступить в столичные вузы. Но потом они не возвращаются, что сказывается на интеллектуальном потенциале городов. Кроме того, до половины успешных студентов еще на стадии бакалавриата из ведущих вузов переезжают в другие страны. ЕГЭ работает на то, что московские и питерские вузы превращаются в перевалочные базы, что облегчает утечку умов из России. Считается, что ЕГЭ победило коррупцию. Но цена этой победы – унижение достоинства ребят, которое мы наблюдали последнее время», - подытожил Смолин.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий сообщил «Радиоточке НСН», что полный отказ от ЕГЭ потребует времени, поскольку такие изменения нарушат работу действующей системы и приведут к усилению кадровой проблемы в школах.
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