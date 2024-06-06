«Это унижение»: Депутат Смолин назвал недостатки ЕГЭ

Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона о замене ЕГЭ традиционными выпускными экзаменами по школьным предметам, сообщает ТАСС. По словам авторов инициативы, подобные изменения повысят уровень знаний выпускников школ. Однако Смолин усомнился, что закон сегодня может быть принят.

«На моей памяти это уже десятый или пятнадцатый законопроект, я в том числе вносил пять подобных инициатив, но в более мягкой концепции. Мы уже предлагали вернуть ЕГЭ в добровольный режим, как это было до 2009 года. Считали такой вариант наиболее мягким, поскольку это не забирает у ребят из провинции возможность через ЕГЭ поступить в столичный вуз. Но до сих пор правительство выступало против таких законопроектов. Ощущение, что даже в политических элитах есть колебания – часть людей склоняется к полной отмене ЕГЭ либо его смягчения. Думаю, в ближайшее время его не отменят, но изменения неизбежны. Я бы поставил свою подпись под этим законом, считаю, что лучше без ЕГЭ. От него, конечно, есть польза, но вреда больше», - заявил он.