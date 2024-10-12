«Без аномалий»: Лолита заявила, что квадробинг появился еще при коммунистах

Певица Лолита призвала отличать спорт квадробинг от аномали.

Певица Лолита Милявская рассказала корреспонденту НСН о том, что квадробинг был еще при коммунистах.

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«Квадробинг как вид спорта существовал еще при коммунистах. Он основан на прыжках, которые свойственны животным. Этюды на поведение животного - часть моей профессии, часть преподавательского искусства на первом курсе любого театрального вуза. Но бывает перебор, когда бабушки выводят на поводке ребенка. Вот в такой ситуации я бы бабушку попросила зайти к психиатру. Я бы без перегибов различала вид спорта и аномалию. Все что угодно можно превратить в аномалию», - сказала артистка на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН заявила, что депутаты готовят законопроект, который защитит детей от движения квадроберов. Однако, по ее словам, в каждом громком случае, когда родители выгуливают детей на поводке, стоит разбираться уже сейчас, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
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