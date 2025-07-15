В России предложили строить бетонные дороги на «стратегически важных» направлениях

Бетонные дороги нужны там, где есть перспектива посадки самолётов, так как для обычных водителей хватит и асфальта,, сказал НСН Константин Крохмаль.

Бетонные дороги необходимо строить на стратегически важных направлениях, так как они пригодны для взлета и посадки авиатехники, однако заявления об их износостойкости — преувеличение, все зависит от соблюдения технологий. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Институт экономики роста имени П.А. Столыпина предложит профильным федеральным министерствам и ведомствам стимулировать строительство автодорог из цементобетона. рассказали РБК в научном центре. Для этого федеральным органам власти надо будет создать отдельный национальный проект с перечнем конкретных мероприятий. В последние годы доля строительства дорог из цемента колеблется в пределах 3%, ее предлагается довести до 10-20%. Отмечается, что позволит экономить бюджетные средства на обслуживание автодорог, так как асфальтовые трассы приходится чаще ремонтировать. Крохмаль отметил, что бетонные дороги надо строить на стратегически важных направлениях.

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«Идея бетонных дорог использовалась и в России, и в европейских странах — это так называемые дороги двойного назначения, их можно использовать в качестве площадок для приземления самолетов, в том числе и тяжелой авиатехники. Этот опыт учитывается и в Китае, где такие дороги строятся рядом с аэродромами. В России дорога на Серпухов, Тулу, Орел была бетонной, она клалась из плит, правда, через какое-то время пришла в негодность. Если использовать качественный бетон и не разбавлять его песком, то бетонная дорога — абсолютно правильная вещь. При возведении таких дорог нужно привлекать строителей аэродромов в качестве консультантов», - полагает эксперт.

Однако то, каким образом в России кладутся дороги, вовсе не гарантирует заявленный срок эксплуатации, да и нужны цементобетонные дороги далеко не везде, добавил Крохмаль.

«Считаю лукавством заявления, что у бетонной дороги всегда повышенная износостойкость по сравнению с асфальтом, — все зависит от соблюдения технологий и стандартов и от контроля качества. Если направление стратегическое — надо делать бетонку. А если дорогу делать просто для граждан, то достаточно специального асфальта, который дешевле, проще в укладке, да и технология гораздо понятнее. Сейчас гарантия у российских дорог гарантия — год-полтора (для сравнения, в Германии — 25-30 лет, в Китае — 50 лет). Просто нужно ужесточить ответственность за плохие дороги, вплоть до уголовной, и проблема будет решена», — подытожил он.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что россияне полюбили платные дороги, когда наряду с такими трассами стали строить бесплатные дублеры, — люди смогли в полной мере оценить быстроту передвижения и качество платных трасс.

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ФОТО: РИА Новости
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