Бетонные дороги необходимо строить на стратегически важных направлениях, так как они пригодны для взлета и посадки авиатехники, однако заявления об их износостойкости — преувеличение, все зависит от соблюдения технологий. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Институт экономики роста имени П.А. Столыпина предложит профильным федеральным министерствам и ведомствам стимулировать строительство автодорог из цементобетона. рассказали РБК в научном центре. Для этого федеральным органам власти надо будет создать отдельный национальный проект с перечнем конкретных мероприятий. В последние годы доля строительства дорог из цемента колеблется в пределах 3%, ее предлагается довести до 10-20%. Отмечается, что позволит экономить бюджетные средства на обслуживание автодорог, так как асфальтовые трассы приходится чаще ремонтировать. Крохмаль отметил, что бетонные дороги надо строить на стратегически важных направлениях.