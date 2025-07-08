«Раньше платные дороги воспринимались как странный способ отъема денег у населения, потому что мы были приучены к тому, что все дороги у нас бесплатные. Но у людей появилось желание платить за скорость, когда появилась бесплатная альтернатива. Большим спросом пользуются трассы, которые ведут в туристические направления — Санкт-Петербург, юг России. Понятно, что если люди хотят отдохнуть, они пытаются сэкономить время для отдыха, а не торчать в пробке на бесплатной Ленинградке. Платные дороги в России впоследствии будут расширяться, и очень правильно, что появляются не только платные дороги, но и бесплатные дублеры. Другой вопрос, что у нас очень дорого стоят некоторые участки платных дорог. Например, первый участок трассы М-11 “Нева” многие просто объезжают, поскольку там чудовищная стоимость проезда. Это единственный участок в своем роде. Кроме того, в платные дороги изначально было заложено очень высокое качество. Это дороги первого класса, рассчитанные на скорость 150 км/ч и выше. Что касается современности этих дорог, то можно сказать, что они впереди планеты всей. Безбарьерную систему не так часто можно встретить, а у нас очень много дорог, где не нужно стоять перед турникетом. Проехал — тебе либо пришел счет, либо транспондер списал определенную сумму», — сказал Ломанов.

Ранее Северо-западная концессионная компания объявила о введении с 12 мая сезонных тарифов по трассе М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург на участке 15-58 километр. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

