Автоэксперт объяснил, почему россияне полюбили платные дороги
Российские платные дороги одни из лучших в мире благодаря высокому качеству и безбарьерной системе проезда, сказал НСН Андрей Ломанов.
Россияне полюбили платные дороги, когда наряду с такими трассами стали строить бесплатные дублеры, — люди смогли в полной мере оценить быстроту передвижения и качество платных трасс. Об этом НСН заявил автоэксперт Андрей Ломанов.
Автовладельцы стали еще больше пользоваться платными дорогами, подтверждает статистика операторов и владельцев автомагистралей, сообщило издание «Коммерсант». На 17%, в частности, выросла среднесуточная интенсивность на трассе М-12, на 7% — на М-11. На 10% увеличилось число поездок на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. На фоне этого на 20% выросло число штрафов за неоплату проезда на ЦКАД и М-12. Ломанов объяснил рост спроса на платные дороги возможностью быстро добраться до пункта назначения и их высоким качеством.
«Раньше платные дороги воспринимались как странный способ отъема денег у населения, потому что мы были приучены к тому, что все дороги у нас бесплатные. Но у людей появилось желание платить за скорость, когда появилась бесплатная альтернатива. Большим спросом пользуются трассы, которые ведут в туристические направления — Санкт-Петербург, юг России. Понятно, что если люди хотят отдохнуть, они пытаются сэкономить время для отдыха, а не торчать в пробке на бесплатной Ленинградке. Платные дороги в России впоследствии будут расширяться, и очень правильно, что появляются не только платные дороги, но и бесплатные дублеры. Другой вопрос, что у нас очень дорого стоят некоторые участки платных дорог. Например, первый участок трассы М-11 “Нева” многие просто объезжают, поскольку там чудовищная стоимость проезда. Это единственный участок в своем роде. Кроме того, в платные дороги изначально было заложено очень высокое качество. Это дороги первого класса, рассчитанные на скорость 150 км/ч и выше. Что касается современности этих дорог, то можно сказать, что они впереди планеты всей. Безбарьерную систему не так часто можно встретить, а у нас очень много дорог, где не нужно стоять перед турникетом. Проехал — тебе либо пришел счет, либо транспондер списал определенную сумму», — сказал Ломанов.
Ранее Северо-западная концессионная компания объявила о введении с 12 мая сезонных тарифов по трассе М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург на участке 15-58 километр. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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