Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила НСН, что обязательные общественные работы уже предусмотрены законом для уклоняющихся от алиментов, однако гораздо эффективнее лишить их возможности выехать за границу и управлять автомобилем.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что в России стоит ввести принудительное трудоустройство для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов, пишут РИА Новости. По ее словам, такая мера уже успешно действует в Белоруссии. Бессараб отметила, что заставить работать человека, который не хочет, почти невозможно.