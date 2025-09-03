Бессараб: Запрет на выезд за границу лучше всего влияет на алиментщиков
Нет смысла вводить принудительное трудоустройство для неплательщиков алиментов, так как в законе уже предусмотрены обязательные работы, заявила НСН Светлана Бессараб.
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила НСН, что обязательные общественные работы уже предусмотрены законом для уклоняющихся от алиментов, однако гораздо эффективнее лишить их возможности выехать за границу и управлять автомобилем.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что в России стоит ввести принудительное трудоустройство для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов, пишут РИА Новости. По ее словам, такая мера уже успешно действует в Белоруссии. Бессараб отметила, что заставить работать человека, который не хочет, почти невозможно.
«Дело в том, что те, кто отказывается оплачивать содержание своих детей, как правило, люди с имуществом, и сегодня есть нормативы, которые позволяют данное имущество изъять, тем самым погасив долги. Но путь к этому непростой. Сегодня судебные приставы не успевают обрабатывать тот огромный объем исков по долговым обязательствам таких недобросовестных родителей. Что касается принуждения к работе, то, в принципе, в статье как административное наказание, так и уголовное наказание предусматривает ряд санкций, среди которых есть и обязательные работы. Но если человек не хочет работать, то представьте, какой он будет работник - ему нужно будет два надсмотрщика, чтобы заставить трудиться», - рассказала она.
Также Бессараб подчеркнула, что самой эффективной мерой в принуждении к уплате алиментов является запрет на выезд за границу.
«Как показывает практика, наиболее доходчивая мера, это, как ни странно, запрет выезда за границу. Казалось бы, у папы нет денег на собственного ребенка, но на заграницу имеется. И, кроме того, еще запрет пользования транспортным средством, если только это не является источником дохода», - подытожила она.
Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому суд при расторжении брака будет регулировать порядок совместного воспитания ребенка до определения его места жительства. Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в пресс-центре НСН объяснил, что документ позволит бывшим супругам не портить отношения друг с другом и не травмировать ребенка.
