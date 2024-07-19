«Беспредел!»: Нападение на депутата Матвеева запустило волну борьбы с мигрантами

БОРЬБА С МИГРАНТАМИ

Михаил Матвеев неоднократно поднимал тему преступности среди мигрантов. Он разрабатывал законопроекты о запрете покупки оружия иностранцами, а также о лишении приобретенного гражданства за нарушение «присяги гражданина».

В мае 2023 года Матвеев также разрабатывал законопроект, позволяющий отправлять мигрантов с российским гражданством в зону проведения военной операции России на Украине.

А недавно депутат стал одним из немногих, кто «не обиделся» на главу СК Александра Бастрыкина, который назвал Госдуму Государственной Дурой, отвечая на вопрос, собираются ли там принимать новый закон на фоне напряженности ситуации с мигрантами.

«Лично я к Бастрыкину отношусь с большим уважением и считаю, что он один из немногих, если не единственный, руководитель федерального уровня, который реально осознает угрозы, возникающие для безопасности страны из-за массового переселения мигрантов с семьями. Я слышал его призыв, чтобы Госдума как много скорее принимала антимигрантские законы. Готов простить ему любые жесткие высказывания в адрес Госдумы за ту работу, которую он делает. Бастрыкин уже несколько лет подряд бьет тревогу по поводу роста тяжких преступлений со стороны мигрантов», - сказал Матвеев НСН.

Он добавил, что сам несколько раз предлагал законопроекты, касающиеся мигрантов, которые впоследствии отклонялись.

«Полгода назад был отклонен мой законопроект, в котором я предлагал в число оснований, по которым прекращается гражданство, включить совершение тяжкого уголовного преступления (убийства, изнасилования и так далее). Был отклонен мой законопроект, в котором я предлагал не выдавать новым гражданам разрешение на травматическое и огнестрельное оружие ранее, чем через 5-10 лет, при условии их законопослушности. Был отклонен законопроект, что въезжающие в нашу страну иностранцы обязаны иметь полис ОМС, потому что на оказание бесплатной медицинской помощи иностранным гражданам тратятся огромные средства», - уточнил он.

ПРОВОКАЦИЯ И ВРАГИ

Зато за свои «агрессивные» взгляды депутат заочно успел поссориться с главой Чечни Рамзанов Кадыровым. В январе Матвеев заявил, что после завершения СВО в России могут начаться столкновения с военными, исповедующими ислам радикального толка. За подобную риторику Кадыров назвал депутата врагом и предложил выгнать его из парламента «за провокацию».

«Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их [граждан] на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — написал Кадыров в соцсетях.