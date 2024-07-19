«Беспредел!»: Нападение на депутата Матвеева запустило волну борьбы с мигрантами
Михаил Матвеев сообщил, что мигранты разбили ему голову, когда он пытался разнять драку в Самаре. Володин отчитался о 25 законопроектах в сфере регулирования миграции.
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что на него напали в Самаре, когда он пытался разнять драку «местных с приезжими». 18 июля он выложил в своем канале видео, на котором детально рассказал о случившемся. На кадрах чиновник с перевязанной головой называет ситуацию «мигрантским беспределом».
«Группа мигрантов три человека шли от набережной и задирались к прохожим. Мы увидели, как происходит драка, остановились с водителем. Только я вышел, достал удостоверение, сразу получил удар в голову», — сказал Матвеев.
Также Матвеев показал на видео одного из подозреваемых, которого удалось задержать, при нем был паспорт Узбекистана. Следственный комитет завел уголовное дело о хулиганстве. МВД позднее сообщило, что задержаны два участника конфликта, полицейские ищут третьего.
На фоне тревожных новостей из Самары член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев предложил предоставить депутатам право носить боевое огнестрельное оружие с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов.
«Речь идет о разрешении носить с собой боевое оружие, которое по факту могут иметь лишь сотрудники правоохранительных органов. У депутатов должна быть такая возможность с учетом особого внимания, в том числе врагов России, к депутатам, возможным провокациям», - передает его слова РИА Новости.
БОРЬБА С МИГРАНТАМИ
Михаил Матвеев неоднократно поднимал тему преступности среди мигрантов. Он разрабатывал законопроекты о запрете покупки оружия иностранцами, а также о лишении приобретенного гражданства за нарушение «присяги гражданина».
В мае 2023 года Матвеев также разрабатывал законопроект, позволяющий отправлять мигрантов с российским гражданством в зону проведения военной операции России на Украине.
А недавно депутат стал одним из немногих, кто «не обиделся» на главу СК Александра Бастрыкина, который назвал Госдуму Государственной Дурой, отвечая на вопрос, собираются ли там принимать новый закон на фоне напряженности ситуации с мигрантами.
«Лично я к Бастрыкину отношусь с большим уважением и считаю, что он один из немногих, если не единственный, руководитель федерального уровня, который реально осознает угрозы, возникающие для безопасности страны из-за массового переселения мигрантов с семьями. Я слышал его призыв, чтобы Госдума как много скорее принимала антимигрантские законы. Готов простить ему любые жесткие высказывания в адрес Госдумы за ту работу, которую он делает. Бастрыкин уже несколько лет подряд бьет тревогу по поводу роста тяжких преступлений со стороны мигрантов», - сказал Матвеев НСН.
Он добавил, что сам несколько раз предлагал законопроекты, касающиеся мигрантов, которые впоследствии отклонялись.
«Полгода назад был отклонен мой законопроект, в котором я предлагал в число оснований, по которым прекращается гражданство, включить совершение тяжкого уголовного преступления (убийства, изнасилования и так далее). Был отклонен мой законопроект, в котором я предлагал не выдавать новым гражданам разрешение на травматическое и огнестрельное оружие ранее, чем через 5-10 лет, при условии их законопослушности. Был отклонен законопроект, что въезжающие в нашу страну иностранцы обязаны иметь полис ОМС, потому что на оказание бесплатной медицинской помощи иностранным гражданам тратятся огромные средства», - уточнил он.
ПРОВОКАЦИЯ И ВРАГИ
Зато за свои «агрессивные» взгляды депутат заочно успел поссориться с главой Чечни Рамзанов Кадыровым. В январе Матвеев заявил, что после завершения СВО в России могут начаться столкновения с военными, исповедующими ислам радикального толка. За подобную риторику Кадыров назвал депутата врагом и предложил выгнать его из парламента «за провокацию».
«Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их [граждан] на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — написал Кадыров в соцсетях.
Позднее депутат поспешил извиниться и разъяснить свои слова.
«Я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы называете, с которыми вы боролись у себя в республике на Северном Кавказе и которые там побеждены, и с которыми сейчас идет борьба в специальной военной операции нашими бойцами — и мусульманами, и православными, и всеми остальными, с которыми у нас в России существует мир. Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться», - заверил Матвеев.
25 ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Возвращаясь к ситуации с нападением на депутата в Самаре, стоит отметить, что Госдума уже как минимум взяла ситуацию под контроль, как максимум – ЧП запустило новую волну борьбы с мигрантами. Рано утром 19 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале заявил, что совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение для Государственной Думы.
По его словам, на рассмотрении сейчас находится 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией. Володин, держа отчет, кратко прошелся по основным проектам.
На следующей неделе будет рассмотрен во втором чтении законопроект о режиме высылки из страны мигрантов, которые в ней незаконно находятся. Кроме того, готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранных граждан.
К внесению готовятся следующие проекты: об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, а также об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.
Как-то сгладить ситуацию решился ВЦИОМ. По данным его опроса, восемь из десяти (81%) россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, такое же число респондентов (81%) не боятся и не тревожатся из-за находящихся рядом с ними людей другой национальности.
Напомним, что ограничения для мигрантов уже были введены в ряде российских регионов. Так, недавно власти Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера запретили мигрантам работать на основании патентов в ряде отраслей, в том числе в торговле и гостиничном бизнесе. В Томской области запретили мигрантам работать в такси, гостиницах и общепите, сферах безопасности, образования и спорта. Ограничения для мигрантов действуют также в Калининградской, Липецкой, Воронежской, Магаданской, Калужской, Тульской, Челябинский, Тюменской и Курганской областях.
Также в июле глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал не брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. По его мнению, семьи мигрантов должны заранее готовиться к переезду, учитывая, что в Средней Азии есть школы и центры русского языка. Учительское сообщество назвало инициативу «безумной» и «незаконной».
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