В Госдуме предложили блокировать рекламу услуг по незаконной выдаче документов мигрантам

По ее словам, депутаты также разработали инициативу о причислении всех преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции, к категории тяжких и особо тяжких. Уточняется, что уполномоченные министерства и службы должны предоставить обратную связь по законопроекту в течение недели.

Также разработана часть поправок, об ответственности лиц, которые совершают преступления, пребывая на территории России незаконно. Как отметила Яровая, статус незаконного мигранта будет отнесен к категории отягчающих обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в России в 34 раза увеличилось число мигрантов, не сдавших экзамены для получения патента на работу, напоминает «Радиоточка НСН».

