В Госдуме предложили блокировать рекламу услуг по незаконной выдаче документов мигрантам
Депутаты Госдумы намерены ввести внесудебную блокировку сайтов, рекламирующих услуги по нелегальному получению документов иностранцами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.
По ее словам, депутаты также разработали инициативу о причислении всех преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции, к категории тяжких и особо тяжких. Уточняется, что уполномоченные министерства и службы должны предоставить обратную связь по законопроекту в течение недели.
Также разработана часть поправок, об ответственности лиц, которые совершают преступления, пребывая на территории России незаконно. Как отметила Яровая, статус незаконного мигранта будет отнесен к категории отягчающих обстоятельств.
Ранее сообщалось, что в России в 34 раза увеличилось число мигрантов, не сдавших экзамены для получения патента на работу, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru