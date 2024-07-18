В Челябинской области запретили мигрантам работать в торговле и общепите

В области расширили запрет на привлечение к работе иностранцев с патентами, ограничения коснулись оптовой и розничной торговли, гостиниц, предприятий общепита, автомастерских, домашних хозяйств с наемными работниками, частных хозяйств по производству товаров либо предоставлению услуг для собственного потребления. Также мигрантам запрещена деятельность в области спорта, отдыха, развлечений.

Как отметил Текслер, в Челябинской области будут ужесточать правила для иностранцев по всем направлениям, планируется увеличить количество требований к таким гражданам, в частности, допускать только тех, кто имеет высшее образование.

Ранее в Томской области запретили мигрантам работать в такси, гостиницах и общепите, сферах безопасности, образования и спорта, меры вступят в силу с 1 ноября, пишет «Свободная пресса».

