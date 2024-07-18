В Челябинской области запретили мигрантам работать в торговле и общепите
Власти Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера запретили мигрантам работать на основании патентов в ряде отраслей, в том числе в торговле и гостиничном бизнесе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В области расширили запрет на привлечение к работе иностранцев с патентами, ограничения коснулись оптовой и розничной торговли, гостиниц, предприятий общепита, автомастерских, домашних хозяйств с наемными работниками, частных хозяйств по производству товаров либо предоставлению услуг для собственного потребления. Также мигрантам запрещена деятельность в области спорта, отдыха, развлечений.
Как отметил Текслер, в Челябинской области будут ужесточать правила для иностранцев по всем направлениям, планируется увеличить количество требований к таким гражданам, в частности, допускать только тех, кто имеет высшее образование.
Ранее в Томской области запретили мигрантам работать в такси, гостиницах и общепите, сферах безопасности, образования и спорта, меры вступят в силу с 1 ноября, пишет «Свободная пресса».
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