«Бесполезных нет!»: Вассерман рассказал, какие школьные предметы ему пригодились
Анатолий Вассерман заявил НСН, что менять школьную программу не надо, даже если кому-то школьные предметы ничем не помогли в жизни.
Опрос на тему, какие школьные предметы пригодились россиянам во взрослой жизни, не касается качества школьной программы — он отражает текущие реалии в стране. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
Опрос сервиса «Работа. ру.» ранее показал, что россияне считают самыми полезными школьными предметами, пригодившимися им в жизни, русский язык (66%) и математику (51%). Респонденты также отметили важность уроков по юридической грамотности и праву (53%) и по коммуникации и общению (49%). Естественные науки пригодились в жизни реже: физику упомянули 22% опрошенных, биологию — 20%, химию — 16%. Более полезными россияне посчитали уроки труда (24%). Самыми бесполезными признаны уроки ИЗО (11%) и музыки (9%). Вместе с тем 11% респондентов заявили, что им не пригодился ни один школьный предмет.
По мнению Вассермана, в школьной программе нет бесполезных предметов.
«Школьная программа рассчитана так, чтобы каждый предмет кому-нибудь в дальнейшей жизни обязательно пригодился. Там нет бесполезных предметов, просто все они нужны разным людям. Понятно, что в зависимости от текущих обстоятельств, от того, как складывается жизнь в целом, разное количество людей нуждается в том или ином предмете. Этот опрос не показывает, кому нужны эти предметы, и не касается качества школьной программы. Он иллюстрирует текущее положение в обществе и нынешние потребности. Менять школьную программу по данным таких опросов бессмысленно, потому что жизнь постоянно меняется», — отметил Вассерман.
Также собеседник НСН рассказал, какие школьные предметы пригодились ему в жизни.
«Мне пригодились в первую очередь математика, физика и химия, с ними долгие годы была связана моя работа. При этом совершенно не пригодились пение, рисование и физкультура (о чем изрядно жалею). Но я не могу сказать, что эти предметы были введены зря», — подытожил он.
Ранее исследование Университета «Синергия» показало, что треть россиян положительно относятся к учебе детей во время летних каникул.
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