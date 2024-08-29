«Бесполезных нет!»: Вассерман рассказал, какие школьные предметы ему пригодились

Опрос на тему, какие школьные предметы пригодились россиянам во взрослой жизни, не касается качества школьной программы — он отражает текущие реалии в стране. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.

Опрос сервиса «Работа. ру.» ранее показал, что россияне считают самыми полезными школьными предметами, пригодившимися им в жизни, русский язык (66%) и математику (51%). Респонденты также отметили важность уроков по юридической грамотности и праву (53%) и по коммуникации и общению (49%). Естественные науки пригодились в жизни реже: физику упомянули 22% опрошенных, биологию — 20%, химию — 16%. Более полезными россияне посчитали уроки труда (24%). Самыми бесполезными признаны уроки ИЗО (11%) и музыки (9%). Вместе с тем 11% респондентов заявили, что им не пригодился ни один школьный предмет.

По мнению Вассермана, в школьной программе нет бесполезных предметов.