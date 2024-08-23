Опрос: Треть россиян выступают за дополнительное обучение детей на каникулах

Треть россиян положительно относятся к учебе детей во время летних каникул, об этом заявили 33% граждан, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Университета «Синергия».

Респонденты, поддерживающие дополнительные занятия, считают, что это позволяет повысить интеллектуальный уровень детей (45%), сохранить уже полученные знания и навыки (34%), занять ребенка полезной деятельностью (21%).

При этом 26% граждан высказались против дополнительного обучения на каникулах. По их мнению, лето следует посвятить отдыху и развлечениям. Кроме того, 41% опрошенных заявили о своем нейтральном отношении к учебе в период каникул.

Родители, которые положительно или нейтрально относятся к летним дополнительным занятиям, назвали их предпочтительные направления. Так, 38% россиян выступили за изучение основ IT-профессий, 26% — за иностранные языки, 25% — за основные предметы школьной программы, 11% — за творческие направления (например, музыку, танцы, рисование).

Эксперты выяснили, что 31% респондентов считают оптимальным форматом обучения на каникулах являются офлайн-занятия в кружках либо индивидуально с преподавателем, 27% выбрали бы онлайн-занятиям в мини-группе, 23% — индивидуальные онлайн-уроки с педагогом. Кроме того, 16% опрошенных высказались за обучение в образовательных лагерях офлайн, а 3% — за дистанционные лагеря. При выборе образовательной деятельности для ребенка граждане учитывают полезную программу (32%), интересную подачу материала (24%), удобный график занятий (20%), соотношение цены и качества (18%), сильный преподавательский состав (6%).

Большинство (43%) участников опроса поделились, что их дети обычно проводят лето дома, 38% респондентов отправляют ребят к родственникам, 13% — в летние лагеря, а 2% — на курорты. Кроме того, 4% опрошенных выбрали вариант «Другое»: например, летом россияне водят маленьких детей в сад.

