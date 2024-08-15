Вассерман ответил Милонову на идею о школьной форме в духе императорской России

Предложение Виталия Милонова о единой школьной форме в стиле лучших образцов императорской России и СССР является сомнительным, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

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«Надеюсь, у депутата Милонова хватит сил и средств, чтобы обеспечить школьников этой формой», - добавил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Вассермана, школьникам и их родителям не понравилось бы подобное нововведение, поскольку сегодня все стремятся к более индивидуальному подходу в выборе одежды.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил вернуть аналог пионерского галстука в качестве обязательного атрибута школьной формы в России.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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