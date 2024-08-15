Вассерман ответил Милонову на идею о школьной форме в духе императорской России

«Надеюсь, у депутата Милонова хватит сил и средств, чтобы обеспечить школьников этой формой», - добавил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Вассермана, школьникам и их родителям не понравилось бы подобное нововведение, поскольку сегодня все стремятся к более индивидуальному подходу в выборе одежды.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил вернуть аналог пионерского галстука в качестве обязательного атрибута школьной формы в России.

