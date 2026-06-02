«Бесполезная бумажка?»: Почему больше половины россиян ездят без полисов ОСАГО
Чтобы обязать российских водителей оформлять ОСАГО, нужно перенять опыт Китая, где за езду без страхового полиса можно попасть в тюрьму на пять лет, сказал НСН Константин Крохмаль. В свою очередь Григорий Шухман заявил НСН, что камеры мало помогут в выявлении водителей без ОСАГО.
Сегодня без полисов ОСАГО ездят больше половины российских водителей, в некоторых регионах страховой полис почти никто не оформляет, поскольку он считается бесполезным документом. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
К 1 октября все ведомства должны подготовить свои системы и ресурсы к проверке полисов ОСАГО по дорожным камерам. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на поручение от зампреда правительства к МВД и Минфину. Крохмаль отметил, что без полисов ОСАГО ездят свыше половины россиян.
«Проблема езды без полисов ОСАГО возникла с момента пандемии. Больше половины россиян ездят без них. Это касается и такси, и всех остальных автомобилей. Учитывая, что камеры видеофиксации расположены только в крупных городах, в регионах ОСАГО не покупают вообще. В районных центрах даже нет рекламы автострахования. Многие водители не покупают ОСАГО, потому что поймать их невозможно: сотрудников ДПС нет, камер нет, никто их не контролирует. ОСАГО считается бумажкой, нужной только в крупных городах. Введение камер в крупных городах рассчитано на систему отлавливания залетных гостей, учитывая туристический сезон, когда многие едут отдыхать на автомобилях в разные регионы. Также это нужно для пополнения бюджета. Бюджет, безусловно, теряет от того, что люди не оплачивают полис ОСАГО, теряется до триллиона рублей. Это упущенная выгода, спорные ситуации, ДТП, когда у одного из водителей или у обоих водителей нет полиса ОСАГО, и так далее. Однако убежден, что такие камеры ситуацию не решат — они просто отвадят граждан без полиса от поездок в крупные города», — сказал Крохмаль.
Собеседник НСН призвал перенять в решении проблемы опыт Китая, где за езду без полиса грозит тюремный срок.
«Нам нужно перенять опыт Китая. Там полис ОСАГО привязывается к автомобилю и подлежит официальной регистрации на аналоге наших “Госуслуг”. Это бумага сродни свидетельству о рождении или паспорту. Из-за езды без документа в Китае водитель попадает под уголовную ответственность: там срок до пяти лет тюрьмы, и штрафы, которые выплачивает осужденный, в десятки раз превышают стоимость полиса ОСАГО, в рублях штрафы достигают порядка 2,5 миллиона. Поэтому в Китае нет ни одного человека без полиса, даже в деревне. Второй момент — это система стукачества и поощрений. Люди официально информируют соответствующие службы и получают за это определенную премию, эквивалентную примерно 30 тысячам рублей. Без полиса ОСАГО ездят, наверное, только в России и в африканских странах», — подчеркнул он.
В свою очередь разработчик ГОСТа дорожных камер Григорий Шухман заявил НСН, что все автомобили проверить не получится, хотя технические возможности для проверок у камер есть уже сейчас.
«С технической стороны это просто распознавание государственного регистрационного знака и проверка его наличия в базе полисов ОСАГО. Сопоставив данные, можно понять, застрахован автомобиль или нет. Основная проблема — это производительность. Если проверять каждую машину с десятков тысяч камер по всей стране, то никакая база не выдержит. Вообще ранее предполагалось, что проверяться будут только те машины, водители которых нарушили другие правила дорожного движения», — подытожил он.
Ранее средняя стоимость полиса ОСАГО в России для начинающих водителей за год увеличилась на 17%.
