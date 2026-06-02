Сегодня без полисов ОСАГО ездят больше половины российских водителей, в некоторых регионах страховой полис почти никто не оформляет, поскольку он считается бесполезным документом. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

К 1 октября все ведомства должны подготовить свои системы и ресурсы к проверке полисов ОСАГО по дорожным камерам. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на поручение от зампреда правительства к МВД и Минфину. Крохмаль отметил, что без полисов ОСАГО ездят свыше половины россиян.

«Проблема езды без полисов ОСАГО возникла с момента пандемии. Больше половины россиян ездят без них. Это касается и такси, и всех остальных автомобилей. Учитывая, что камеры видеофиксации расположены только в крупных городах, в регионах ОСАГО не покупают вообще. В районных центрах даже нет рекламы автострахования. Многие водители не покупают ОСАГО, потому что поймать их невозможно: сотрудников ДПС нет, камер нет, никто их не контролирует. ОСАГО считается бумажкой, нужной только в крупных городах. Введение камер в крупных городах рассчитано на систему отлавливания залетных гостей, учитывая туристический сезон, когда многие едут отдыхать на автомобилях в разные регионы. Также это нужно для пополнения бюджета. Бюджет, безусловно, теряет от того, что люди не оплачивают полис ОСАГО, теряется до триллиона рублей. Это упущенная выгода, спорные ситуации, ДТП, когда у одного из водителей или у обоих водителей нет полиса ОСАГО, и так далее. Однако убежден, что такие камеры ситуацию не решат — они просто отвадят граждан без полиса от поездок в крупные города», — сказал Крохмаль.