Ограничивать право на вождение автомобиля и оформление страховки — прерогатива только лишь суда, а не кого-либо еще, рассказал НСН вице-президент «Движения автомобилистов России», юрист Леонид Ольшанский.



Страховым махинаторам хотят запретить водить авто. Это одна из обсуждаемых мер по ужесточению ответственности за преступления с полисами, в том числе получения нескольких компенсаций за одну аварию. Эту инициативу прорабатывают в Российском союзе автостраховщиков. Об этом сообщили «Известия». Ольшанский осудил такие идеи.