Автомобилистов возмутили предложения ограничить оформление ОСАГО
Страховые компании не имеют права вмешиваться в дела водителей, заявил НСН Леонид Ольшанский.
Ограничивать право на вождение автомобиля и оформление страховки — прерогатива только лишь суда, а не кого-либо еще, рассказал НСН вице-президент «Движения автомобилистов России», юрист Леонид Ольшанский.
Страховым махинаторам хотят запретить водить авто. Это одна из обсуждаемых мер по ужесточению ответственности за преступления с полисами, в том числе получения нескольких компенсаций за одну аварию. Эту инициативу прорабатывают в Российском союзе автостраховщиков. Об этом сообщили «Известия». Ольшанский осудил такие идеи.
«Покупать страховые полисы у разных компаний — это право любого гражданина нашей страны, так же как покупать хлеб в одной булочной или в другой, так же как автомобиль покупать в одном объединении или в другом. Это вообще не может подлежать обсуждению. Каждую вину необходимо доказывать. Если есть вступившее в законную силу решение суда о том, что совершено мошенничество, то это одно, а если это слова страховых компаний, то это даже не разговор. Это больше похоже на пиар-акцию, из которой ничего реально не вырастет», — указал он.
Ранее начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев объяснил НСН, почему 10% водителей в России не имеют ОСАГО.
