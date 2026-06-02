Минобороны РФ назвало цели ночного удара по Киеву

В ведомстве уточнили, что в столице Украины были поражены объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и госкомпания «УкрСпецэкспорт», а также три пункта ТЦК.

Кроме того, в Запорожье удар был нанесён по цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области российские войска поразили предприятие компании «Fire Point», которое выпускает комплектующие для дальнобойных ударных дронов и ракетного вооружения.

«В Харьковской области нанесены удары по трём предприятиям ОПК, в том числе «Харьковскому государственному авиационному предприятию» и двум объектам ТЭК. В Сумской области нанесен удар по «Шосткинскому казенному заводу «Звезда», - добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы России наносят удары только по военным или околовоенным объектам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

