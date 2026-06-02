«Лента» купила сеть гипермаркетов «О'кей»
Российская торговая сеть «Лента» стала владельцем 100% компании «РФБ-ритейл» - операторе сетей гипермаркетов «О'кей». Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что сделка не предусматривает денежной составляющей. В качестве оплаты «Лента» приняла на себя все долговые обязательства приобретаемой компании.
Уточняется, что в периметр сделки, которая была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС), войдут 75 гипермаркетов «О'кей» в шести федеральных округах России, а также четыре арендованных распределительных центра.
