Сегодня в России активно применяются технологии в области 3D-печати при создании зубных конструкций, цифрового моделирования и изготовлении циркониевых и временных коронок, композитных материалов и хирургических инструментов. Российские клиники используют цифровые технологии для хирургической, ортопедической и ортодонтической стоматологии.

При этом отрасль продолжает сталкиваться с рядом проблем: зависимостью от импортных компонентов стоимость которых растет каждый месяц, нехваткой высокотехнологичного оборудования и ростом стоимости лечения. По данным аналитиков, в 2025 году рынок стоматологических услуг в России вырос на 18% и достиг 630 млрд рублей, а инвестиции в стоматологический бизнес превысили 10,8 млрд рублей. По оценкам экспертов, доля полностью отечественных стоматологических материалов пока остается относительно невысокой — около 14%, хотя по ряду направлений российские разработки уже способны конкурировать с зарубежными аналогами.

