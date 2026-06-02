Голливудская улыбка: Неестественно белые зубы стали антитрендом
Михаил Агами заявил НСН, что виниры из моды не вышли, но при этом сегодня стопроцентный тренд на естественность...
Неестественно белые зубы стали антитрендом, многие пациенты их сегодня переделывают в более подходящие оттенки, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.
«На виниры остается большой спрос, у нас сейчас есть возможность визуализировать, показать, что мы можем сделать, заранее, моделировать. С точки зрения эстетики требование к белоснежным зубам пропало, мы движемся больше к естественности. Люди не хотят больше слишком белые зубы, сейчас нужен адекватный оттенок. Всегда тренды меняются, есть волны, сейчас мы уходим в консерватизм. До этого Америка была законодателем мод в сфере белых зубов. Кому-то это идет, а кто-то выглядит странно, как клоун, ажиотаж спал. Поэтому многие переделывают слишком белые зубы», - рассказал Агами.
Сегодня в России активно применяются технологии в области 3D-печати при создании зубных конструкций, цифрового моделирования и изготовлении циркониевых и временных коронок, композитных материалов и хирургических инструментов. Российские клиники используют цифровые технологии для хирургической, ортопедической и ортодонтической стоматологии.
При этом отрасль продолжает сталкиваться с рядом проблем: зависимостью от импортных компонентов стоимость которых растет каждый месяц, нехваткой высокотехнологичного оборудования и ростом стоимости лечения. По данным аналитиков, в 2025 году рынок стоматологических услуг в России вырос на 18% и достиг 630 млрд рублей, а инвестиции в стоматологический бизнес превысили 10,8 млрд рублей. По оценкам экспертов, доля полностью отечественных стоматологических материалов пока остается относительно невысокой — около 14%, хотя по ряду направлений российские разработки уже способны конкурировать с зарубежными аналогами.
