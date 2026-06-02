Не по зубам: Стоматологические услуги подорожали на 25% с начала года
Михаил Агами заявил НСН, что хирургические услуги в стоматологии подорожали меньше всего.
С начала года цены на стоматологические услуги в России выросли на 25%, поэтому люди стараются экономить, а средний чек падает, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.
«Покупательная способность падает, поэтому поднять цены резко никто не сможет, как пугают СМИ. Тогда пациенты будут делать только самое необходимое. Но уже средний чек падает у всех в целом, мы это понимаем, всегда идем на уступки, чтобы разделить сумму, если это долгосрочное лечение какое-то. Цены выросли с начала года на 25% точно, но все зависит от типа услуг. Если хирургия, там цены не сильно выросли, в терапии – минимум на 20%», - рассказал Агами.
Со своей стороны, медицинский директор Научно-Производственного Комплекса "АРТ Стомус " Елизавета Черновол призналась, что иногда цены приходится сдерживать.
«У нас тоже выросли цены в клинике... Но с точки зрения продукции, которую мы производим, мы не повышали цены уже последние пять лет. Мы вынуждены именно в производстве цены удерживать», - добавила она.
Сегодня в России активно применяются технологии в области 3D-печати при создании зубных конструкций, цифрового моделирования и изготовлении циркониевых и временных коронок, композитных материалов и хирургических инструментов. Российские клиники используют цифровые технологии для хирургической, ортопедической и ортодонтической стоматологии.
При этом отрасль продолжает сталкиваться с рядом проблем: зависимостью от импортных компонентов стоимость которых растет каждый месяц, нехваткой высокотехнологичного оборудования и ростом стоимости лечения. По данным аналитиков, в 2025 году рынок стоматологических услуг в России вырос на 18% и достиг 630 млрд рублей, а инвестиции в стоматологический бизнес превысили 10,8 млрд рублей. По оценкам экспертов, доля полностью отечественных стоматологических материалов пока остается относительно невысокой — около 14%, хотя по ряду направлений российские разработки уже способны конкурировать с зарубежными аналогами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, когда стоит досрочно гасить ипотеку
- Международная федерация фехтования вернула российским спортсменам флаг и гимн
- Свои разработки: Как ИИ помогает российским стоматологам
- «Лента» купила сеть гипермаркетов «О'кей»
- Голливудская улыбка: Неестественно белые зубы стали антитрендом
- Россиянам назвали причины роста стоимости билетов на концерты
- «Необратимый процесс»: Политолог оценил шансы на перемирие между США и Ираном
- Не по зубам: Стоматологические услуги подорожали на 25% с начала года
- «Пациент - не биомасса!»» Врачи пожаловались на подготовку стоматологов в вузах
- Астения, истерика и депрессия: К чему приводит стресс перед экзаменами