Со своей стороны, медицинский директор Научно-Производственного Комплекса "АРТ Стомус " Елизавета Черновол призналась, что иногда цены приходится сдерживать.

«У нас тоже выросли цены в клинике... Но с точки зрения продукции, которую мы производим, мы не повышали цены уже последние пять лет. Мы вынуждены именно в производстве цены удерживать», - добавила она.

Сегодня в России активно применяются технологии в области 3D-печати при создании зубных конструкций, цифрового моделирования и изготовлении циркониевых и временных коронок, композитных материалов и хирургических инструментов. Российские клиники используют цифровые технологии для хирургической, ортопедической и ортодонтической стоматологии.

При этом отрасль продолжает сталкиваться с рядом проблем: зависимостью от импортных компонентов стоимость которых растет каждый месяц, нехваткой высокотехнологичного оборудования и ростом стоимости лечения. По данным аналитиков, в 2025 году рынок стоматологических услуг в России вырос на 18% и достиг 630 млрд рублей, а инвестиции в стоматологический бизнес превысили 10,8 млрд рублей. По оценкам экспертов, доля полностью отечественных стоматологических материалов пока остается относительно невысокой — около 14%, хотя по ряду направлений российские разработки уже способны конкурировать с зарубежными аналогами.

