Россиянам назвали причины роста стоимости билетов на концерты
Подорожание билетов на концерты не связано с жадностью организаторов. Об этом «Газете.Ru» заявил сооснователь digital-агентства YA.Agency Денис Бикчурин.
Он пояснил, что, в первую очередь, выросли гонорары артистов, а также их райдеры - как технические, так и бытовые. Кроме того, дороже стала реклама, увеличилась комиссия билетных операторов.
«Не отстают и площадки. За выступление на крупных аренах в Москве и Питере артисты платят на 30–50% больше... нужно закладывать налоги на сотрудников, страховки и охрану», — указал эксперт.
Бикчурин добавил, что организаторам шоу крайне сложно «навариться» на зрителе, однако в случае срыва концерта именно они первыми теряют свою «маржу». И компенсация этих потерь также включена в стоимость билета.
Ранее финансовый консультант и бухгалтер певца Олега Газманова Ольга Джавахадзе заявила, что минимальный гонорар её клиента в зале до тысячи мест составляет 3,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
