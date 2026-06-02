Россиянам назвали причины роста стоимости билетов на концерты

Он пояснил, что, в первую очередь, выросли гонорары артистов, а также их райдеры - как технические, так и бытовые. Кроме того, дороже стала реклама, увеличилась комиссия билетных операторов.

«Не отстают и площадки. За выступление на крупных аренах в Москве и Питере артисты платят на 30–50% больше... нужно закладывать налоги на сотрудников, страховки и охрану», — указал эксперт.

Бикчурин добавил, что организаторам шоу крайне сложно «навариться» на зрителе, однако в случае срыва концерта именно они первыми теряют свою «маржу». И компенсация этих потерь также включена в стоимость билета.

Ранее финансовый консультант и бухгалтер певца Олега Газманова Ольга Джавахадзе заявила, что минимальный гонорар её клиента в зале до тысячи мест составляет 3,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».