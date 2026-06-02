Астения, истерика и депрессия: К чему приводит стресс перед экзаменами
Евгений Широков заявил НСН, что снять последствия стресса перед ЕГЭ можно спортом, прогулкой и легкими седативными средствами, а если симптомы сохраняются после экзамена – нужен врач.
Инсульт на фоне переживаний из-за экзаменов – это редкость у молодых, как правило, на нервной почве могут начаться проблемы со сном, истерические эпизоды, астения или депрессия. Об этом НСН рассказал врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.
В понедельник, 1 июня, в Самаре в одной из городских школ ученице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории, девочку госпитализировали, пишет «МК». Ряд СМИ сообщил, что у ребенка диагностировали инсульт, однако позднее в администрации Самары опровергли это. Уточняется, что девушка проходит обследование. Широков раскрыл, как стресс перед экзаменами чаще всего отражается на здоровье подростков.
«Скорее всего, здесь есть какая-то проблема свертывания крови или какие-то особенности развития сосудистой системы мозга. Это достаточно редкая ситуация. При подготовке к экзамену, конечно, наиболее вероятны невротические расстройства, которые возникают на фоне высокой степени ответственности и нагрузки. Все это приводит к нарушению сна, депрессиям, иногда к истерическим или истероидным эпизодам: плачу, смеху и так далее. Также может развиться астенический синдром, когда человек теряет работоспособность. Стресс приводит к снижению иммунной защиты, на фоне чего часто обостряются хронические заболевания. А сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульт, у молодых это какое-то редкое состояние», - отметил он.
Также врач раскрыл, как можно себе помочь из-за различных симптомов на нервной почве, когда уже стоит бить тревогу.
«Невротические расстройства отличаются тем, что когда ситуация разрешается, то исчезают и симптомы. Поэтому чаще всего это не требует каких-то больших лечебных усилий. Обычно может помочь день отдыха, простенькие седативные средства, типа настойки валерианы, пустырник, глицин, витамины группы В. Самое главное, нужна смена характера работы, также можно увеличить физические нагрузки, отвлечься, с кем-то сходить на концерт, в кино. Если экзамен прошел, а симптомы сохраняются, тогда это уже невротическое развитие и формирование депрессивных эпизодов, нужно обращаться ко врачу», - уточнил он.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил НСН, что современное поколение взрослых и подростков не готовы к стрессовым ситуациям и не умеют с ними справляться.
