Инсульт на фоне переживаний из-за экзаменов – это редкость у молодых, как правило, на нервной почве могут начаться проблемы со сном, истерические эпизоды, астения или депрессия. Об этом НСН рассказал врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.

В понедельник, 1 июня, в Самаре в одной из городских школ ученице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории, девочку госпитализировали, пишет «МК». Ряд СМИ сообщил, что у ребенка диагностировали инсульт, однако позднее в администрации Самары опровергли это. Уточняется, что девушка проходит обследование. Широков раскрыл, как стресс перед экзаменами чаще всего отражается на здоровье подростков.

«Скорее всего, здесь есть какая-то проблема свертывания крови или какие-то особенности развития сосудистой системы мозга. Это достаточно редкая ситуация. При подготовке к экзамену, конечно, наиболее вероятны невротические расстройства, которые возникают на фоне высокой степени ответственности и нагрузки. Все это приводит к нарушению сна, депрессиям, иногда к истерическим или истероидным эпизодам: плачу, смеху и так далее. Также может развиться астенический синдром, когда человек теряет работоспособность. Стресс приводит к снижению иммунной защиты, на фоне чего часто обостряются хронические заболевания. А сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульт, у молодых это какое-то редкое состояние», - отметил он.