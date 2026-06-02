Власти намерены проверять ОСАГО по дорожным камерам с 1 октября
Российские власти всерьез намерены проверять ОСАГО по дорожным камерам в ближайшее время, сообщают «Известия».
Ожидается, что это произойдет с 1 октября. К этому времени все ведомства должны подготовить свои системы и ресурсы. МВД и Минфин по-разному смотрят на риски, возникающие в связи с введением автоматической проверки. В целом специалисты сходятся в том, что она поможет повысить страховую дисциплину водителей. Банк России и рынок также поддержали введение новой системы.
В МВД перечислили всё еще нерешенные вопросы: проблемы с доступностью страхования, несвоевременное внесение данных о полисах в автоматизированную информационную систему, получение сведений о международных полисах и договорах по автомобилям, которые принадлежат силовым структурам.
В Минфине отметили, что за последние два года количество обращений о доступности обязательной страховки упало вдвое, а за январь-февраль текущего года их оказалось всего 60.
Система возмещения ремонта автомобилей по ОСАГО давно требует серьезного пересмотра, так как сегодня она и не защищает автовладельцев, и не устраивает страховые компании. Об этом НСН рассказал член совета группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.
