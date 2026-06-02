Россельхознадзор запретил ввоз из Армении баклажанов, картофеля и сухофруктов
Россельхознадзор объявил, что с 3 июня будет ограничен ввоз в РФ семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.
В ведомстве указали, что запрет также касается транзита указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС.
«В связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения будут действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров».
Ранее Россельхознадзор с 2 июня ограничил ввоз в РФ армянских вишни, черешни, абрикосов, слив, персикой, нектаринов и винограда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, когда стоит досрочно гасить ипотеку
- Международная федерация фехтования вернула российским спортсменам флаг и гимн
- Свои разработки: Как ИИ помогает российским стоматологам
- «Лента» купила сеть гипермаркетов «О'кей»
- Голливудская улыбка: Неестественно белые зубы назвали антитрендом
- Россиянам назвали причины роста стоимости билетов на концерты
- «Необратимый процесс»: Политолог оценил шансы на перемирие между США и Ираном
- Не по зубам: Стоматологические услуги подорожали на 25% с начала года
- «Пациент - не биомасса!»» Врачи пожаловались на подготовку стоматологов в вузах
- Астения, истерика и депрессия: К чему приводит стресс перед экзаменами