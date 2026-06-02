Россельхознадзор запретил ввоз из Армении баклажанов, картофеля и сухофруктов

Россельхознадзор объявил, что с 3 июня будет ограничен ввоз в РФ семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.

В ведомстве указали, что запрет также касается транзита указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС.

«В связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров».

Ранее Россельхознадзор с 2 июня ограничил ввоз в РФ армянских вишни, черешни, абрикосов, слив, персикой, нектаринов и винограда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
