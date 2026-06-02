«Пациент - не биомасса!»» Врачи пожаловались на подготовку стоматологов в вузах
Известный стоматолог заявил НСН, что подготовка врачей отстает от индустриальных запросов в коммерческой медицине...
Выпускники медицинских вузов, как начинающие специалисты, зачастую не умеют работать с пациентом, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.
«Основная проблема в том, что вузы очень сильно отстают в подготовке к работе с пациентами. Подготовка врачей отстает от реальности профессии в коммерческой медицине. У частной стоматологии обычно другие требования, какой-то большой разрыв в знаниях студентов. Ребята очень талантливые, но нужно тратить деньги на курсы, поездки, не хватает опыта практики, без этого никуда. Для этого требуется постоянное обучение. У молодых ребят есть свои плюсы, они лучше работают с технологиями, «цифрой», но они даже не знают, как вести беседу с пациентом иногда. Нельзя относиться к пациенту, как к биомассе! Протоколы надо соблюдать, но с людьми надо разговаривать и слышать их боли», - рассказал Агами.
Российские клиники зависят от немецких зубных имплантов, хотя у РФ нет проблем с титаном, из которого их делают, заявила медицинский директор Научно-Производственного Комплекса "АРТ Стомус ", к.м.н. врач стоматолог Елизавета Черновол в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, когда стоит досрочно гасить ипотеку
- Международная федерация фехтования вернула российским спортсменам флаг и гимн
- Свои разработки: Как ИИ помогает российским стоматологам
- «Лента» купила сеть гипермаркетов «О'кей»
- Голливудская улыбка: Неестественно белые зубы стали антитрендом
- Россиянам назвали причины роста стоимости билетов на концерты
- «Необратимый процесс»: Политолог оценил шансы на перемирие между США и Ираном
- Не по зубам: Стоматологические услуги подорожали на 25% с начала года
- «Пациент - не биомасса!»» Врачи пожаловались на подготовку стоматологов в вузах
- Астения, истерика и депрессия: К чему приводит стресс перед экзаменами