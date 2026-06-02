Искусственный помощник не ставит диагнозы, но активно помогает врачу, также это влияет и на сервис, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.

«Мы в своей работе уже используем искусственный интеллект. Есть прекрасные разработки, очень сильные компании, которые в этой связи работают. Уже очень много ИИ - ботов российской разработки, ИИ-ассистенты. Нам это помогает в привлечении пациентов и в сервисе. Сервис у нас стал намного лучше, это предмет для гордости, потому что в других странах далеко не так. Нейросети помогают врачам анализировать и представить результат. С помощью нейросетей мы можем получить дополнительный диагноз, но пока это просто перестраховка. Врач не ставит диагноз с помощью ИИ, но это в любом случае помощь», - отметил он.

Сегодня в России активно применяются технологии в области 3D-печати при создании зубных конструкций, цифрового моделирования и изготовлении циркониевых и временных коронок, композитных материалов и хирургических инструментов. Российские клиники используют цифровые технологии для хирургической, ортопедической и ортодонтической стоматологии.

