Турецкая Baykar начала строительство завода БПЛА под Киевом

По его словам, строительство планируется завершить за 12 месяцев. На предприятии будут работать около 500 человек. Инвестиции составят около $100 миллионов.

Завод сможет выпускать до 120 беспилотников моделей TB2 или TB3 в год, уточнил Байрактар.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что Россия нанесет удар по заводу Bayraktar в случае его появления на Украине. Представитель Кремля отмечал, что попытка создания такого производства «продлит страдания украинцев», отмечает «Радиоточка НСН».

