Турецкая Baykar начала строительство завода БПЛА под Киевом

Турецкая компания по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar строит завод под Киевом, пишет агентство Reuters со ссылкой на ее гендиректора Халука Байрактара.

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По его словам, строительство планируется завершить за 12 месяцев. На предприятии будут работать около 500 человек. Инвестиции составят около $100 миллионов.

Завод сможет выпускать до 120 беспилотников моделей TB2 или TB3 в год, уточнил Байрактар.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что Россия нанесет удар по заводу Bayraktar в случае его появления на Украине. Представитель Кремля отмечал, что попытка создания такого производства «продлит страдания украинцев», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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