«Будете платить две цены»: Россиян призвали не брать «бешеные» автокредиты
Россияне в скором времени будут покупать автомобили исключительно на свои накопления, поскольку заемные деньги стали слишком дорогими, отметил в эфире НСН Максим Кадаков.
В сегодняшней экономической ситуации россиянам следует покупать автомобили по своим средствам и не влезать в кредиты по бешеным ставкам, заявил главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что стоимость новых автомобилей с начала 2025 года выросла уже до 5%. Кадаков отметил, что скидки на машины сегодня можно найти, как и в любые другие времена, но существенно сэкономить не получится.
«Не вижу способов, которыми можно прям сэкономить, если мы одинаковый смысл вкладываем в это слово. Машина стоит столько, сколько она стоит. Можно ли найти какие-то машины со скидками? Пока еще да. Но те или иные скидки были практически в любые времена, когда нас затаскивали в автокредиты, в трейд-ины, что и сейчас тоже происходит. Но все это происходило три года назад от той цены, которая была три года назад. Сейчас происходит от той цены, которая есть сейчас. Вы все равно ничего не сэкономите по факту. Если машина стоит 2 миллиона, вам никто ее за 1,5 миллиона не продаст. Но 30-40 тысяч тоже деньги. Вместе с тем сейчас уже много машин, которые продаются без всяких допов и так далее. Нужно покупать машину по своим деньгам и возможностям, не влезать в бесконечную кабалу», - сказал Кадаков.
Он отметил, что россияне в скором времени будут покупать автомобили исключительно на свои накопления, поскольку заемные деньги стали слишком дорогими.
«Я бы на месте людей не влезал бы в бешеные кредиты, вот это уж точно. Потому что здесь все как-то совсем кисло. Когда люди чуть ли не с нулевым взносом покупают автомобили, влезают в кредиты на пять лет и по 90 тысяч выплачивают каждый месяц, хочется сказать: «Ребята, вы калькулятор-то в руки брали?». Считайте, во сколько машина, которая стоит 3 миллиона с копейками, вам в итоге обойдется. Будете две цены выплачивать. Вот это уж точно не экономия. Мне кажется, надо покупать машины за свои деньги. Сейчас нас и заставят это делать, потому что заемные деньги стали очень дорогими. Банки все чаще, следуя политике Центробанка, будут отказывать в кредитах. Потому что все эти макропруденциальные ограничения так или иначе вводятся в действие, и с заемными деньгами будет сложнее», - добавил собеседник агентства.
Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с НСН отмечал, что автомобили с гибридным приводом набирают популярность у россиян, однако отмена льготного утильсбора может оттолкнуть потенциальных покупателей, передает «Радиоточка НСН».
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