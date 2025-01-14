СМИ: Новые автомобили подорожали на 1,5–5% с начала 2025 года
Стоимость новых автомобилей с начала 2025 года выросла на 1,5-5%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дилеров и аналитиков.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что больше всего на цене отражается повышение утилизационного сбора. Также на стоимость влияет и волатильность курса.
По словам гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, больше всего подорожали марки, у которых к концу 2024 года оставалось мало машин на складе.
Как пишет газета со ссылкой на данные «Автостата», в январе лидер среди иномарок в России — Haval на 100-200 тысяч рублей повысил цены на шесть моделей, включая Jolion, М6, H3, F7, H5 и H9. Премиальная марка Wey подняла цены на 200 тысяч рублей на гибридный Wey 07 и на 100 тысяч рублей на гибридный минивэн Wey 80.
Ранее генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил возможное сокращение российского авторынка до 40% и рост цен на новые автомобили в связи с индексацией ставок утильсбора в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru