Ввоз китайских автомобилей в Россию вырос на 50%

При этом 81% от ввезенного груза приходится на готовые автомобили, 19% — на автозапчасти и машинокомплекты.

Также Fesco существенно увеличила морские контейнерные перевозки автомобилей и комплектующих из Китая. В логистической компании отметили, что общий объем поставок в 2024 году увеличился на 36% по сравнению с 2023 годом, объем контейнерных перевозок достиг почти 36 тысяч двадцатифутовых контейнеров.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что китайские чиновники и автопроизводители следят за закрытием немецких заводов, особенно предприятий немецкого автоконцерна Volkswagen.

