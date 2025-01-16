Ввоз китайских автомобилей в Россию вырос на 50%
В 2024 году одна из самых крупных российских логистических групп Fesco ввезла в Россию в рамках комплексного логистического сервиса свыше 43 тысяч новых китайских автомобилей, что на 50% больше, чем в 2023 году. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщило агентство «Интерфакс».
При этом 81% от ввезенного груза приходится на готовые автомобили, 19% — на автозапчасти и машинокомплекты.
Также Fesco существенно увеличила морские контейнерные перевозки автомобилей и комплектующих из Китая. В логистической компании отметили, что общий объем поставок в 2024 году увеличился на 36% по сравнению с 2023 годом, объем контейнерных перевозок достиг почти 36 тысяч двадцатифутовых контейнеров.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что китайские чиновники и автопроизводители следят за закрытием немецких заводов, особенно предприятий немецкого автоконцерна Volkswagen.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru