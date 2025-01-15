«Теряют преференции»: Гибридам предреки рост доли на российском авторынке

Автомобили с гибридным приводом набирают популярность у россиян, однако отмена льготного утильсбора может оттолкнуть потенциальных покупателей, сказал в эфире НСН генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.



С начала года в России резко выросли ставки утилизационного сбора на электромобили и последовательные гибриды, обратила внимание газета «Известия». Если прежде на «электрички» и гибриды коэффициент, на основании которого определяется размер утильсбора, составлял 1,63 (для моделей до трех лет) и 6,1 (для моделей старше трех лет), то теперь они составляют 33,37 и 58,7 соответственно. С учетом базовой ставки в 20 тысяч рублей в денежном эквиваленте это составляет 667,4 тысячи и 1,174 миллиона рублей соответственно. Прежде размер утилизационного сбора на такие машины был равен 32,6 тысячи рублей и 122 тысячам рублей. Таким образом, с 1 января 2025 года он увеличился более чем в 20 раз. Ольховский отметил, что на автоскладах в России на сегодняшний день существует запас электрокаров на три-четыре месяца.