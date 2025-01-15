«Теряют преференции»: Гибридам предреки рост доли на российском авторынке
Отсутствие льгот у электромобилей приравнивает их преференции к обычным автомобилям, сказал НСН Андрей Ольховский.
Автомобили с гибридным приводом набирают популярность у россиян, однако отмена льготного утильсбора может оттолкнуть потенциальных покупателей, сказал в эфире НСН генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
С начала года в России резко выросли ставки утилизационного сбора на электромобили и последовательные гибриды, обратила внимание газета «Известия». Если прежде на «электрички» и гибриды коэффициент, на основании которого определяется размер утильсбора, составлял 1,63 (для моделей до трех лет) и 6,1 (для моделей старше трех лет), то теперь они составляют 33,37 и 58,7 соответственно. С учетом базовой ставки в 20 тысяч рублей в денежном эквиваленте это составляет 667,4 тысячи и 1,174 миллиона рублей соответственно. Прежде размер утилизационного сбора на такие машины был равен 32,6 тысячи рублей и 122 тысячам рублей. Таким образом, с 1 января 2025 года он увеличился более чем в 20 раз. Ольховский отметил, что на автоскладах в России на сегодняшний день существует запас электрокаров на три-четыре месяца.
Он указал на то, что отмена льгот для электромобилей уравнивает их с обычными автомобилями.
«Электромобили продаются лучше, когда есть понимание долгосрочных планов по развитию инфраструктуры. Также важны какие-то значимые преференции при владении ими. Отсутствие льгот по утильсбору с 1 января уравнивает их с обычными авто, из-за чего электрокары будут следовать за рынком в целом. Что касается гибридов, то, скорее всего, они буду следовать динамике роста, потому что это действительно новый тип привода, который набирает популярность. Автопроизводители начали заполнять свои производственные программы большим количеством моделей с гибридными приводом, а показатели производства в штуках будут расти вслед за потребностями рынка в таком приводе. Вывод новых моделей определяется эволюцией в автомобильной отрасли – все борются за дальность поездки и за снижение стоимости батарей. На текущий момент многие производители видят перспективу сухих батарей, которые почти не подвержены холодным температурам и могут заряжаться значительно быстрее чем классические батареи», - заключил эксперт.
Ранее глава сети зарядных станций для электромобилей Artis Владислав Мазов выразил мнение, что в 2025 году в России повысится спрос на электромобили с пробегом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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