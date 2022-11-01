«Берут 3% отцов»: Союз женщин выступил против закона о декрете для мужчин

Отцы и бабушки сегодня могут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком наравне с матерью, заявила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в беседе с НСН.

Ранее первый зампред думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая сообщила, что Госдума разрабатывает законопроект, по которому мужчинам будут предоставлять декретный отпуск. Как отметила парламентарий, декрет для мужчин является мировой практикой, которую следует перенять России.