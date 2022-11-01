«Берут 3% отцов»: Союз женщин выступил против закона о декрете для мужчин

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала НСН, что отцы и сейчас могут разделить отпуск по уходу за ребенком с матерью, но такая практика в России непопулярна. 

Отцы и бабушки сегодня могут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком наравне с матерью, заявила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в беседе с НСН.

Ранее первый зампред думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая сообщила, что Госдума разрабатывает законопроект, по которому мужчинам будут предоставлять декретный отпуск. Как отметила парламентарий, декрет для мужчин является мировой практикой, которую следует перенять России.

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«Такое право есть и сейчас, сегодня у нас имеют право взять отпуск по уходу за ребенком и отец, и бабушка. Не знаю, чего они выдумывают. Сейчас можно разделить декрет – половину мама, половина – отец, никто не запрещает. Когда разработают закон, будем смотреть. Не знаю, чего они выдумывают. У нас сегодня по уходу за ребенком в отпуск уходят всего 3% отцов. Разве это актуальная проблема сейчас?», - задалась вопросом Лахова.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН предложила удвоить материнский капитал.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ГосдумаСемьяДетиОтпуск
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