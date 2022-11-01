Госдума подготовит законопроект о предоставлении мужчинам декретного отпуска
Госдума разрабатывает законопроект, по которому мужчинам будут предоставлять декретный отпуск. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.
Как отметила парламентарий, декрет для мужчин является мировой практикой, которую следует перенять России.
«Кажется, что совершенно логично, когда часть декрета сидит мама, какую-то меньшую часть папа, когда уже не надо грудью кормить», — подчеркнула Буцкая.
По словам депутата, соответствующий проект «находится в разработке».
Буцкая напомнила, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о накопительной пенсии для отцов из материнского капитала.
«В общем, надо делить как-то домашние обязанности», — заключила парламентарий.
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