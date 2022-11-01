Госдума подготовит законопроект о предоставлении мужчинам декретного отпуска

Как отметила парламентарий, декрет для мужчин является мировой практикой, которую следует перенять России.

«Кажется, что совершенно логично, когда часть декрета сидит мама, какую-то меньшую часть папа, когда уже не надо грудью кормить», — подчеркнула Буцкая.

По словам депутата, соответствующий проект «находится в разработке».

Буцкая напомнила, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о накопительной пенсии для отцов из материнского капитала.

«В общем, надо делить как-то домашние обязанности», — заключила парламентарий.

