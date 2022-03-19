Гинцбург рассказал, как часто следует прививаться назальной вакциной от COVID-19

Прививаться назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет раз в полгода. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург объяснил, почему нужно сочетать назальную вакцину и «Спутник V»

«Раз в шесть месяцев», — сказал Гинцбург, отвечая РИА Новости на соответствующий вопрос.

Накануне центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против COVID-19. Клинические испытания препарата Минздрав одобрил еще в октябре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаАлександр ГинцбургКоронавирус
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