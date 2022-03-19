Гинцбург рассказал, как часто следует прививаться назальной вакциной от COVID-19
19 марта 202207:14
Прививаться назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет раз в полгода. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Раз в шесть месяцев», — сказал Гинцбург, отвечая РИА Новости на соответствующий вопрос.
Накануне центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против COVID-19. Клинические испытания препарата Минздрав одобрил еще в октябре.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru