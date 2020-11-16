«Береги аккаунт смолоду». Почему россиян увольняют за соцсети
Бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в эфире НСН объяснила позицию компаний по увольнению из-за постов в соцсетях.
Вдвое чаще российские компании стали увольнять сотрудников из-за их интернет-активности. Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob, который опросил представителей тысячи компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из разных частей страны.
Со времени прошлого опроса, проведенного в 2011 году число увольнений сотрудников из-за публикаций в блогах и соцсетях выросло в два раза: 5% тогда и 10% сегодня. Теперь работодатели предпочитают отсеивать незадачливых пользователей соцсетей еще на этапе подбора кадров. По подсчетам сервиса, в 2011 году профилями соискателей в соцсетях пренебрегали 58% компаний, в этом году - 44%.
Бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в эфире НСН объяснила позицию компаний по увольнению из-за постов в соцсетях.
«Кейсы бывают разные. Что был за пост. Насколько он навредил репутации компании, взаимоотношениям с клиентами. С точки зрения репутационных рисков компании, конечно, имеют право увольнять. На этой основе можно даже привлекать людей к определенной ответственности. Это сложно, но вполне возможно. Народу нужно в себя прийти и понять, что интернет – это не поле, где можно постить все, что хочешь. Это поле, на котором все остается навсегда – можно через 10, 20, 30 лет найти, что ты писал. Это будет волочиться за человеком всю жизнь. Раньше говорили: «Береги честь смолоду», сейчас можно сказать: «Береги аккаунт с молоду». В этом смысле нужно проводить образовательную работу», - отметила Левина.
По ее мнению, нарушений прав сотрудников в таком увольнении нет. «Любая свобода, в том числе свобода слова, заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Так же и свобода слова в отношении компании заканчивается там, где ты начинаешь ей вредить». – заключила эксперт.
Ранее Юлия Левина в эфире НСН рассказала, какие назрели изменения трудового законодательства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 778 / сут.
Умерли
33 489+303 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+13 864 / сут.
- Грузовой поезд сошёл с рельсов во Владимирской области
- Ростехнадзор назвал причины разлива топлива в Норильске
- Токаев договорился с Путиным о производстве вакцины от коронавируса
- Президент Румынии посетит Молдавию после инаугурации Санду
- Вратарь сборной России по футболу сдал сомнительный тест на COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru