«Береги аккаунт смолоду». Почему россиян увольняют за соцсети

«Кейсы бывают разные. Что был за пост. Насколько он навредил репутации компании, взаимоотношениям с клиентами. С точки зрения репутационных рисков компании, конечно, имеют право увольнять. На этой основе можно даже привлекать людей к определенной ответственности. Это сложно, но вполне возможно. Народу нужно в себя прийти и понять, что интернет – это не поле, где можно постить все, что хочешь. Это поле, на котором все остается навсегда – можно через 10, 20, 30 лет найти, что ты писал. Это будет волочиться за человеком всю жизнь. Раньше говорили: «Береги честь смолоду», сейчас можно сказать: «Береги аккаунт с молоду». В этом смысле нужно проводить образовательную работу», - отметила Левина.

По ее мнению, нарушений прав сотрудников в таком увольнении нет. «Любая свобода, в том числе свобода слова, заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Так же и свобода слова в отношении компании заканчивается там, где ты начинаешь ей вредить». – заключила эксперт.

Ранее Юлия Левина в эфире НСН рассказала, какие назрели изменения трудового законодательства.

