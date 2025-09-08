Жители России все чаще выбирают речной и озерный отдых, а также непопулярные направления вместо традиционных курортов, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в разговоре с НСН.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские курорты отработали летний сезон лучше, чем в прошлом году. Она также отметила, что туристическая активность стала перемещаться с черноморского побережья на берега Волги и Дальнего Востока. Об этом она сообщила «Известиям». Ромашкин особенно отметил роль Волги и Балтийского моря в этом процессе.

