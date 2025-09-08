Бердянск и Волга: Туроператоры раскрыли, где россияне отдохнули летом 2025 года
Россияне активнее выбирали новые направления для отдыха в этом году, а не только приезжали на Черное море, заявил НСН Сергей Ромашкин.
Жители России все чаще выбирают речной и озерный отдых, а также непопулярные направления вместо традиционных курортов, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в разговоре с НСН.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские курорты отработали летний сезон лучше, чем в прошлом году. Она также отметила, что туристическая активность стала перемещаться с черноморского побережья на берега Волги и Дальнего Востока. Об этом она сообщила «Известиям». Ромашкин особенно отметил роль Волги и Балтийского моря в этом процессе.
«Если брать только морской отдых без учета Черного моря, то у нас остается Балтийское море: Ленинградская и Калининградская области. Они отработали отлично в этом году и добились роста числа туристов на 8-10%. Также морская инфраструктура есть в Приморье, но в Японском море купаются только местные жители, из Москвы во Владивосток ради этого не летают. Туристы на Дальний Восток прибывают с экскурсионными целями. Многие еще отдыхают на Волге. Летом это число достигает трех миллионов человек. В этом году людям стало проще съездить к реке или озеру на день-два несколько раз за лето, чем брать один отпуск дней на 10», — указал он.
Вице-президент АТОР добавил, что в ближайшее время возрастет спрос и на курорты на новых территориях.
«Что касается побережья Азовского моря, если брать не брать Крымское, то там в лидерах Ейск, места со стороны Краснодарского края. Осваивают и Бердянск, и Мариуполь, но этот спрос увеличивают пока жители новых территорий. Перспективы для туризма хорошие, но процесс не быстрый. Три года назад только 3-4% туристов, которые ехали в Крым, проезжали через Мариуполь, Мелитополь, останавливались там. Сейчас это число уже около 10%», — заключил собеседник НСН.
Ранее Ромашкин объяснил НСН, почему россияне выбирают экзотический отдых в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: В FIFA обсуждают возможность проведения матча России и США
- Песков назвал западные санкции бесполезным способом оказать давление на РФ
- Над Крымом и Черным морем нейтрализовали 13 дронов ВСУ
- Закулисный сговор: Чем закончится для Макрона отставка премьера Франции
- Медведев: У Москвы есть основания предъявить Финляндии требования о репарациях
- Бердянск и Волга: Туроператоры раскрыли, где россияне отдохнули летом 2025 года
- Рейс Екатеринбург-Анталья приземлился в Казахстане
- При стрельбе в Иерусалиме погибли пять человек
- Рестораны предупредили о подорожании блюд из-за проверок и «бумажек»
- В мессенджере Max заработал канал Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru