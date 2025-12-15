Милонов призвал депутата из Тольятти уйти после родов жены в Чили

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов раскритиковал депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина после сообщений о том, что его ребенок родился в Чили. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий назвал поступок «позорным и циничным» и предложил Дорожкину покинуть депутатский пост.

Поводом для реакции стало сообщение жены Дорожкина в блоге, где она рассказала, что решила рожать за границей ради «сильного паспорта и возможности путешествовать» для ребенка. По мнению Милонова, если депутат считает, что больше возможностей можно получить вне России, ему следует продолжить жизнь за пределами страны. Он также заявил о необходимости проверить происхождение доходов семьи, допустив возможную связь с бюджетными контрактами.