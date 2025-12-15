Милонов призвал депутата из Тольятти уйти после родов жены в Чили
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов раскритиковал депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина после сообщений о том, что его ребенок родился в Чили. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий назвал поступок «позорным и циничным» и предложил Дорожкину покинуть депутатский пост.
Поводом для реакции стало сообщение жены Дорожкина в блоге, где она рассказала, что решила рожать за границей ради «сильного паспорта и возможности путешествовать» для ребенка. По мнению Милонова, если депутат считает, что больше возможностей можно получить вне России, ему следует продолжить жизнь за пределами страны. Он также заявил о необходимости проверить происхождение доходов семьи, допустив возможную связь с бюджетными контрактами.
Милонов подчеркнул, что, несмотря на поздравления с рождением ребенка, подобное поведение недопустимо для человека с депутатским статусом. По его словам, в России «не нужны такие депутаты», которые демонстративно выбирают иностранное гражданство или преимущества для своих детей.
Отдельно парламентарий высказался в адрес супруги депутата, охарактеризовав ее заявления как вызывающие и недопустимые. Он добавил, что подобное поведение, по его мнению, не должно ассоциироваться с представителями власти и их семьями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов
- Бабушка Оля и дед Вахрамей: Пенсионерам рассказали, как стать звездой стримингов
- Не альянс, но помогут: Что получит Россия от военного сотрудничества с Индией
- От США до Испании: Премия «Звезда Театрала» привлекла страны Запада
- Мерц сообщил о договоренностях США и Украины по гарантиям безопасности
- Россиянам напомнили, какой новогодний подарок могут признать взяткой
- Красные лошадки: Когда наступит ажиотаж с новогодними подарками
- Расстрел евреев в Австралии назвали потрясением для всего человечества
- Мерц заявил о шансе на реальный мир на Украине
- Милонов призвал депутата из Тольятти уйти после родов жены в Чили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru