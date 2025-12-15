Милонов призвал депутата из Тольятти уйти после родов жены в Чили

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов раскритиковал депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина после сообщений о том, что его ребенок родился в Чили. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий назвал поступок «позорным и циничным» и предложил Дорожкину покинуть депутатский пост.

Поводом для реакции стало сообщение жены Дорожкина в блоге, где она рассказала, что решила рожать за границей ради «сильного паспорта и возможности путешествовать» для ребенка. По мнению Милонова, если депутат считает, что больше возможностей можно получить вне России, ему следует продолжить жизнь за пределами страны. Он также заявил о необходимости проверить происхождение доходов семьи, допустив возможную связь с бюджетными контрактами.

Милонов подчеркнул, что, несмотря на поздравления с рождением ребенка, подобное поведение недопустимо для человека с депутатским статусом. По его словам, в России «не нужны такие депутаты», которые демонстративно выбирают иностранное гражданство или преимущества для своих детей.

Отдельно парламентарий высказался в адрес супруги депутата, охарактеризовав ее заявления как вызывающие и недопустимые. Он добавил, что подобное поведение, по его мнению, не должно ассоциироваться с представителями власти и их семьями, передает «Радиоточка НСН».

