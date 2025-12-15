Расстрел евреев в Австралии назвали потрясением для всего человечества
Массовый расстрел евреев в Австралии во время празднования Хануки — потрясение для всего цивилизованного мира и напоминание о судьбе европейских евреев во время нацистского геноцида. Об этом НСН заявил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
«Антисемитизм давно перестал быть локальной проблемой отдельных регионов мира. Сегодня он проник глубоко в современное западное общество, показав свою живучесть и способность мутировать в новые формы агрессии. Мир наблюдает тревожную тенденцию роста враждебности именно к представителям еврейской общины, будь то издалека заметные ортодоксы или обычные ассимилированные граждане еврейского происхождения», — сказал собеседник НСН.
По его словам, Австралия перестала быть «образцом мультикультурного сосуществования, символом либеральной демократии и толерантности», этнические и религиозные меньшинства не могут себя чувствовать в безопасности в условиях растущего экстремизма. И виной тому — политкорректность и боязнь обвинений в дискриминации.
«Забота о сохранении свободы слова и мнений превратилась в лицемерие, когда агрессивные проявления становятся нормой, а защитники прав меньшинств остаются пассивными наблюдателями. Такие случаи ясно показывают, что пустые декларации ценностей не спасают жизни людей», — подчеркнул Захарьяев, добавив, что никакие ценности и принципы не оправдывают агрессию и убийство.
Он также отметил героический поступок помогавшего другим пострадавшим Ахмада аль-Ахмада, проиллюстрировавший всю абсурдность огульного обвинения мусульман в экстремизме.
«Проблема терроризма не имеет границ и национальностей. Она затрагивает все человечество, независимо от цвета кожи, религии или гражданства. Только объединившись, действуя сообща и решительно выступая против любых проявлений ненависти и фанатизма, международное сообщество сможет защитить себя и будущие поколения от новых трагедий», — заключил Захарьяев, выразив соболезнования членам семей погибших и пострадавших.
Напомним, теракт на пляже Бонди в австралийском Сиднее произошел 14 декабря. По данным местных властей, погибли 16 человек, в том числе ребенок.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает варварский теракт, совершённый экстремистами в Австралии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
