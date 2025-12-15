Расстрел евреев в Австралии назвали потрясением для всего человечества

Массовый расстрел евреев в Австралии во время празднования Хануки — потрясение для всего цивилизованного мира и напоминание о судьбе европейских евреев во время нацистского геноцида. Об этом НСН заявил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

«Антисемитизм давно перестал быть локальной проблемой отдельных регионов мира. Сегодня он проник глубоко в современное западное общество, показав свою живучесть и способность мутировать в новые формы агрессии. Мир наблюдает тревожную тенденцию роста враждебности именно к представителям еврейской общины, будь то издалека заметные ортодоксы или обычные ассимилированные граждане еврейского происхождения», — сказал собеседник НСН.

По его словам, Австралия перестала быть «образцом мультикультурного сосуществования, символом либеральной демократии и толерантности», этнические и религиозные меньшинства не могут себя чувствовать в безопасности в условиях растущего экстремизма. И виной тому — политкорректность и боязнь обвинений в дискриминации.