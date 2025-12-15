Мерц заявил о шансе на реальный мир на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине появился шанс на достижение реального мира. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Мерца, текущая ситуация позволяет говорить о возможности выхода на устойчивое мирное решение. Канцлер подчеркнул, что ключевую роль в формировании позитивной динамики сыграли Соединенные Штаты.