Мерц заявил о шансе на реальный мир на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине появился шанс на достижение реального мира. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Мерца, текущая ситуация позволяет говорить о возможности выхода на устойчивое мирное решение. Канцлер подчеркнул, что ключевую роль в формировании позитивной динамики сыграли Соединенные Штаты.
Переговоры по украинскому урегулированию начались в Берлине в минувшее воскресенье. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры продолжались около пяти часов.
После первого раунда Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе, отметив, что стороны обсуждали план урегулирования, состоящий из 20 пунктов. В понедельник в Берлине прошел второй раунд консультаций, посвященных мирному урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».
