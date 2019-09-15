«Белые мухи» появятся над Москвой на следующей неделе

Евгений Тишковец заявил, что над Москвой уже на следующей неделе выпадет снег, но сразу растает.

«Учитывая, что на высоте 1,5 км температура упадет до -5 градусов, существует вероятность осадков в смешанной фазе. То есть, в небе столичного региона кое-где вместе с дождем к выходным могут появиться первые «белые мухи» - вкрапление в осадки небольшого мокрого снега, который будет носить исключительно символический и мозаичный характер и сразу будет таять», - предупредил собеседник НСН.

Евгений Тишковец также напомнил москвичам о «барической пиле», которая исчезнет только к следующим выходныым.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, от чего на самом деле болеют люди при резком похолодании.

