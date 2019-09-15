«Белые мухи» появятся над Москвой на следующей неделе
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН спрогнозировал дождь со снегом и другие погодные сюрпризы на следующей неделе сентября.
Резкие колебания атмосферного давления, так называемая «баррическая пила», будет сопровождать похолодание в Москве на следующей неделе, сообщают синоптики на сайте «Метеовести».
Метеозависимым людям придется беречь здоровье из-за перепадов давления, которое прогнозируется с воскресенья на понедельник, 16 сентября. С 745 мм рт. ст.показатели опустятся до критических 733 мм рт. ст.
Жителей столицы ждет нехарактерного для середины сентября похолодание.
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в эфире НСН о влиянии гигантского северо-атлантического циклона на европейскую часть России.
«В тыловую часть циклона будут поступать полчища дождевых туч и новые порции холодного воздуха арктического происхождения. В результате чего температурный фон окажется на пять градусов ниже климатической нормы и станет опережать календарь на 25 суток», - отметил метеоролог.
По его словам, похолодание произойдет в течение недели.
«Если в понедельник днем в Москве температура будет еще +1+15 градусов, то к концу недели, к пятнице, в ночные часы столбики термометра приблизятся к нулевой отметке, а в Подмосковье, местами - по северу и востоку, будут заморозки - до -2, а днем – всего лишь +5-+6 градусов», - пояснил эксперт.
Евгений Тишковец заявил, что над Москвой уже на следующей неделе выпадет снег, но сразу растает.
«Учитывая, что на высоте 1,5 км температура упадет до -5 градусов, существует вероятность осадков в смешанной фазе. То есть, в небе столичного региона кое-где вместе с дождем к выходным могут появиться первые «белые мухи» - вкрапление в осадки небольшого мокрого снега, который будет носить исключительно символический и мозаичный характер и сразу будет таять», - предупредил собеседник НСН.
Евгений Тишковец также напомнил москвичам о «барической пиле», которая исчезнет только к следующим выходныым.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, от чего на самом деле болеют люди при резком похолодании.
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