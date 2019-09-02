Онищенко: Фармацевты и спецслужбы сознательно подрывают здоровье россиян

«Надо работать с людьми, если ты – врач. Ты – не полицейский. И когда с людьми работают, то вот вам результат: в Москве привили 6,8 миллиона человек. Сказать, что у нас массовые отказы идут, такого нет. Но есть специальные группы, которые мотивируют отказ от прививок: это, естественно, фармакологические компании. Прежде всего иностранные, потому что они первые теряют. Вот мы привьем семь миллионов в этом году в Москве. Это значит, сколько человек не заболеет? А вы же знаете, что у нас происходит с арбидолом? Шесть таблеток возрастают астрономически в цене чуть ли не до двух тысяч. А они на этом наживаются. Это одна сторона. Есть иностранные компании и иностранные проекты, в том числе, которые финансируются спецслужбами, чтобы вызвать у нас недовольство общества. Всякие небылицы пишут. Для чего? Для того, чтобы создать напряжение. У кого? У родителей! Речь же будет идти о том, чтобы привить их детей, а мы же не можем ни одного ребенка привить без согласия родителя. Такой закон! И правильно, такой закон и должен быть. А родители начинают кочевряжиться. Но они ведут себя не как родители, потому что они то все привиты. Вы не болеете, а своих детей подставляете. Вы – враги своим детям. Потому что как только появляется прослойка не привитых детей, инфекция обязательно вылезет», - объяснил он.

Вместе с тем, Онищенко отметил, что принуждать граждан делать прививки тоже нельзя. По его словам, в борьбе за здоровье нации порой пересекается грань дозволенного, что не только непрофессионально, но и противозаконно.

«Сегодня я разговаривал с Камчаткой, с республикой Алтай, Якутией. Так вот, причуды безграмотного и непрофессионального руководства. Например, я в интернете нашел, что в Амурской области, например, с уровня заместителя председателя правительства, который отвечает за социальный блок, слышатся в адрес граждан угрозы: если вы не будете прививаться, то мы придем с полицией и заставим вас. Вот это – полнейший непрофессионализм, грубейшее попрание этики и нарушение законодательства. Если это продолжится, то я обращусь в прокуратуру на имя товарища Чайки и попрошу его вмешаться. Потому что в нашем законе об иммунопрофилактике написано, что человек должен прививаться из принципа информированного согласия. Мы в Москве шесть миллионов восемьсот тысяч привили в прошлом году. Никто не угрожал, никто не обещал позвать полицию. Правда раздаются тоже голоса: “Давайте мы введем наказание”. Нельзя! И это было доказано», - заключил собеседник НСН.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН призвал людей не бояться инфекций и своевременно обращаться за медицинской помощью.

