Чем удивите: Поднять продажи Apple смогут цвета iPhone «из другого мира»
У производителя iPhone начались эксперименты со цветом, чтобы стимулировать продажи, заявил НСН Константин Подстрешный.
Цвет новых моделей должен быть удивительным, чтобы впечатлить покупателей, поэтому Apple найдет неожиданное решение, рассказал директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный в разговоре с НСН.
Apple может отказаться от классических цветов уже в iPhone 18 Pro — согласно слухам, устройство могут выпустить в бордовом, фиолетовом и кофейном цветах. Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Apple тестирует яркие и «тёплые» оттенки для будущего флагмана. Подстрешный отметил, что от классики не откажутся.
«Поскольку технологическая разница между моделями сейчас совсем не такая кардинальная, как 15 лет назад, а смартфоны-то продавать надо, то Apple приходится все большее внимание уделять маркетинговым приемам. Например, китайский инсайдер сообщил, что сейчас Apple планирует для iPhone 18 Pro три расцветки — кофейную, бордовую и ярко-фиолетовую. Но это совсем не значит, что Apple рискнет отказаться от корпуса в классическом черном цвете. Все-таки черный — это самый-самый популярный цвет. А речь идет о флагмане целой линейки, и такие эксперименты на нем ставить попросту опасно», — отметил он.
Подстрешный добавил, что эксперимент должен быть очень ярким, чтобы достичь целей.
«Apple вынуждена каждый год подбирать какие-то новые цвета, но их становится все меньше и меньше. С одной стороны выбор должен быть из других миров. Тогда он бы подстегнул продажи. Это обязательное условие, чтобы показать разницу, чтобы сразу было видно что этот новый телефон, и он отличается от предыдущих», — подчеркнул он.
Ранее Подстрешный рассказал НСН, кому из пользователей Apple можно установить свежее обновление.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Союзе писателей представили комикс о Сталине
- Лидер RADIO TAPOK рассказал о работе над клипом «Брестская крепость»
- «Лермонтов» помог: На какую кассу в прокате претендует авторское кино
- Чем удивите: Поднять продажи Apple смогут цвета iPhone «из другого мира»
- Умер актер из «Никиты» Чеки Карио
- Булыкин: Концерты после футбольных матчей удержат болельщиков на трибунах
- Названы сферы деятельности с самыми низкими зарплатами в России
- От «Метода» до сказки: Какие сериалы смотреть в ноябре
- Машиниста из Подмосковья обвинили в вовлечении несовершеннолетних в зацепинг
- Российским клиентам Revolut стали блокировать счета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru