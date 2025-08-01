Миколог призвал россиян покупать грибы в магазинах, а не на рынках
Грибы способны не просто впитывать, но и аккумулировать тяжелые металлы, радионуклиды и остатки пестицидов, собирать их стоит только в экологически благополучных районах, сказал НСН Максим Дьяков.
Грибы лучше всего покупать в магазинах, поскольку такой товар обязательно проходит сертификацию в Санэпидемстанции, важно обратить внимание и на то, в каком районе собирали грибы. Об этом НСН заявил ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков.
Грибной сезон в России в 2025 году из-за аномально теплой погоды и обильных осадков начался раньше обычного — так, в Подмосковье любители «тихой охоты» смогли выйти на промысел уже в начале июня, при этом наиболее популярны у жителей столичного региона лисички, которые скупают сотнями килограммов. Дьяков заявил, что безопаснее всего покупать грибы не на рынках, а в магазинах, так как именно в магазинах меньше шансов приобрести не просто некачественный, но порой и опасный для здоровья и жизни товар.
«Если грибы находятся на полках в каком-то официальном маркете, то они должны проходить сертификацию в Санэпидемстанции, есть гарантия, что это качественный товар. На рынках непонятно, откуда их привозят и что они содержат. Заявления о том, что качество грибов зависит от того, в каком регионе их собрали, — чисто рекламная история. Важен не регион, а конкретное место сбора грибов. Тяжелые металлы, радионуклиды, остатки пестицидов грибы не просто впитывают, но и аккумулируют. Если вы собираете грибы, надо быть уверенным, что это экологически благополучный лесной массив. Например, в Воскресенском районе Подмосковья большие химзаводы, но есть несколько кусочков, абсолютно чистых по розе ветров. Сейчас в России составляются специальные экологические карты. Например, в конце 1990-х годов закрывались грибоводческие предприятия, потому что в субстрате, который шел из Нижегородской области, предельно допустимая концентрация осмия была превышена чуть ли не в 60 раз», — сказал Дьяков.
Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева напомнила, что отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и теми, которые растут около автомобильных трасс, промышленных зон или в черте города.
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