Грибы лучше всего покупать в магазинах, поскольку такой товар обязательно проходит сертификацию в Санэпидемстанции, важно обратить внимание и на то, в каком районе собирали грибы. Об этом НСН заявил ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков.

Грибной сезон в России в 2025 году из-за аномально теплой погоды и обильных осадков начался раньше обычного — так, в Подмосковье любители «тихой охоты» смогли выйти на промысел уже в начале июня, при этом наиболее популярны у жителей столичного региона лисички, которые скупают сотнями килограммов. Дьяков заявил, что безопаснее всего покупать грибы не на рынках, а в магазинах, так как именно в магазинах меньше шансов приобрести не просто некачественный, но порой и опасный для здоровья и жизни товар.