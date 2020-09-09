На Западе остановили испытания вакцины от COVID-19 из-за «побочки»

Представитель компании Ребекка Роббинс утверждает, что приостановка испытаний – рутинная процедура в таких случаях. Как ожидается, участник испытаний с нежелательной реакцией на препарат «поправится».

AstraZeneca разрабатывает препарат совместно с учёными из Оксфордского университета. Испытания вакцины от COVID-19 находятся в третьей фазе, в тестах участвуют более 30 тысяч американцев.

Как отмечает РИА Новости, инвестировавший в производство российской вакцины «Спутник V» РФПИ не стал комментировать новость о приостановке испытаний западной вакцины. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что платформы аденовирусных векторов человека, на основе которых делали российскую вакцину, хорошо изучены и имеют подтверждённую безопасность - в отличие от новых технологий производства.

