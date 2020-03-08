Белгородский губернатор рассказал о пациентке с COVID-19
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко разъяснил, что коронавирус выявлен у жительницы Москвы, которая после поездки в Италию приехала в Белгород навестить родных. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте», сообщают РИА Новости.
«Призываю всех земляков не поддаваться эмоциям в связи с сообщениями о первом случае нового коронавируса в нашем регионе. Заболевшая прибыла из Италии в Москву, где постоянно проживает. В Белгороде она находилась непродолжительное время у своих родных. Девушка определена на лечение в столице, у неё легкая степень заболевания», - пояснил Савченко.
Он отметил, что удалось выявить всех, кто контактировал с инфицированной коронавирусом.
«Ее родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них нет», - уточнил губернатор.
По информации главы региона, в Белгородской области под наблюдением врачей находились 88 человек, приехавших в регион из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.
Напомним, к 8 марта в России общее число официально подтвержденных фактов заражения достигло 17.
Ранее ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН заявил, что в стране формируется необоснованная паника из-за коронавируса. Эксперт напомнил, что в России регистрируют единичные случаи коронавируса, завезенные из-за границы.
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