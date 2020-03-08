Белгородский губернатор рассказал о пациентке с COVID-19

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко разъяснил, что коронавирус выявлен у жительницы Москвы, которая после поездки в Италию приехала в Белгород навестить родных. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте», сообщают РИА Новости.

«Призываю всех земляков не поддаваться эмоциям в связи с сообщениями о первом случае нового коронавируса в нашем регионе. Заболевшая прибыла из Италии в Москву, где постоянно проживает. В Белгороде она находилась непродолжительное время у своих родных. Девушка определена на лечение в столице, у неё легкая степень заболевания», - пояснил Савченко.

Он отметил, что удалось выявить всех, кто контактировал с инфицированной коронавирусом.