Белгородский губернатор рассказал о пациентке с COVID-19

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко разъяснил, что коронавирус выявлен у жительницы Москвы, которая после поездки в Италию приехала в Белгород навестить родных. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте», сообщают РИА Новости.

«Призываю всех земляков не поддаваться эмоциям в связи с сообщениями о первом случае нового коронавируса в нашем регионе. Заболевшая прибыла из Италии в Москву, где постоянно проживает. В Белгороде она находилась непродолжительное время у своих родных. Девушка определена на лечение в столице, у неё легкая степень заболевания», - пояснил Савченко.

Он отметил, что удалось выявить всех, кто контактировал с инфицированной коронавирусом.

В России определили, кто контактировал с новыми заболевшими COVID-19

«Ее родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них нет», - уточнил губернатор.

По информации главы региона, в Белгородской области под наблюдением врачей находились 88 человек, приехавших в регион из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

Напомним, к 8 марта в России общее число официально подтвержденных фактов заражения достигло 17.

Ранее ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН заявил, что в стране формируется необоснованная паника из-за коронавируса. Эксперт напомнил, что в России регистрируют единичные случаи коронавируса, завезенные из-за границы.

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ФОТО: vk.com/id433204416?z
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