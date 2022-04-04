«Нужно спасать людей!» В Госдуме указали на гарантии для возвращающихся в РФ специалистов
Высококлассным специалистам нужно предоставить жилье или льготную ипотеку, а по «политическим» эмигрантам страдать не следует, сказала НСН Светлана Бессараб.
Высококвалифицированным специалистам, желающим вернуться в Россию, надо предоставить социальные льготы и преференции, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее стало известно, что участились обращения от соотечественников, которым некомфортно находиться в ряде стран из-за притеснений граждан РФ. По данным «Известий», в России разрабатывается новая программа репатриации высококлассных специалистов.
«Конечно, нужно способствовать возвращению, потому что сегодня во всех недружественных странах россияне и русскоговорящие подвергаются необоснованным преследованиям, и людей нужно просто спасать независимо от того, являются они высококвалифицированными специалистами или нет. Соотечественников нужно поддерживать и предоставлять им в упрощенном порядке возможность получить российское гражданство», - сказала Бессараб.
При этом она предложила ряд мер для создания комфортных условий для возвращающихся специалистов.
«Для высококвалифицированных специалистов необходимо подготовить дополнительные гарантии, преференции и возможность получить, например, льготную ипотеку или временное жилье. Тем, кто уехал давно, но сейчас подвергся репрессиям и гонениям в связи с событиями на Украине, нужно предоставить возможности, чтобы они могли разместиться, получить какие-то социальные гарантии на первое время», - сказала собеседница «Радиоточки НСН».
Вместе с тем Бессараб отметила, что «мы не будем страдать» по людям, ранее покинувшим Россию по политическим причинам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что россияне, в том числе знаменитости, которые после начала спецоперации на Украине «испугались и уехали» из страны, не являются врагами государства.
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