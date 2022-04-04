«Нужно спасать людей!» В Госдуме указали на гарантии для возвращающихся в РФ специалистов

Высококвалифицированным специалистам, желающим вернуться в Россию, надо предоставить социальные льготы и преференции, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее стало известно, что участились обращения от соотечественников, которым некомфортно находиться в ряде стран из-за притеснений граждан РФ. По данным «Известий», в России разрабатывается новая программа репатриации высококлассных специалистов.